https://ria.ru/20211228/sud-1765833317.html

Жительница Адыгеи получила более восьми лет колонии за финансирование ИГ*

Жительница Адыгеи получила более восьми лет колонии за финансирование ИГ* - РИА Новости, 28.12.2021

Жительница Адыгеи получила более восьми лет колонии за финансирование ИГ*

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии жительницу Адыгеи Марину Мугу за перевод денег для родственницы, состоящей в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:38

2021-12-28T14:38

2021-12-28T14:38

происшествия

исламское государство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии жительницу Адыгеи Марину Мугу за перевод денег для родственницы, состоящей в "Исламском государстве"*.По его данным, с ноября 2019 по апрель 2020 года Мугу перевела более 90 тысяч рублей, чтобы ее родственница могла продолжить участвовать в деятельности ИГ* за границей.Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ."В соответствии с приговором суда Мугу признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211228/sud-1765802052.html

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происшествия, исламское государство, россия