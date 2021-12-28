https://ria.ru/20211228/sud-1765833317.html
Жительница Адыгеи получила более восьми лет колонии за финансирование ИГ*
Жительница Адыгеи получила более восьми лет колонии за финансирование ИГ* - РИА Новости, 28.12.2021
Жительница Адыгеи получила более восьми лет колонии за финансирование ИГ*
Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии жительницу Адыгеи Марину Мугу за перевод денег для родственницы, состоящей в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:38
2021-12-28T14:38
2021-12-28T14:38
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии жительницу Адыгеи Марину Мугу за перевод денег для родственницы, состоящей в "Исламском государстве"*.По его данным, с ноября 2019 по апрель 2020 года Мугу перевела более 90 тысяч рублей, чтобы ее родственница могла продолжить участвовать в деятельности ИГ* за границей.Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ."В соответствии с приговором суда Мугу признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.*Террористическая организация, запрещенная в России
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происшествия, исламское государство, россия
Жительница Адыгеи получила более восьми лет колонии за финансирование ИГ*
Суд дал более восьми лет колонии жительнице Адыгеи за перевод денег для участницы ИГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - РИА Новости.
Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии жительницу Адыгеи Марину Мугу за перевод денег для родственницы, состоящей в "Исламском государстве
"*.
По его данным, с ноября 2019 по апрель 2020 года Мугу перевела более 90 тысяч рублей, чтобы ее родственница могла продолжить участвовать в деятельности ИГ* за границей.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ.
"В соответствии с приговором суда Мугу признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
*Террористическая организация, запрещенная в России