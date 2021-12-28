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Суд вынес решение по делу шестиклассника, стрелявшего в пермской школе

Суд вынес решение по делу шестиклассника, стрелявшего в пермской школе - РИА Новости, 28.12.2021

Суд вынес решение по делу шестиклассника, стрелявшего в пермской школе

Суд отказал в переводе шестиклассника, стрелявшего в школе пермского поселка Сарс, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщается на... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:07

2021-12-28T16:07

2021-12-28T16:07

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Суд отказал в переводе шестиклассника, стрелявшего в школе пермского поселка Сарс, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщается на сайте Октябрьского районного суд Пермского края.Шестиклассник 18 октября произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Мальчика уговорила отдать оружие директор учебного заведения. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик - получил ссадины. Как указывали СМИ, ему порезало ногу осколком стекла двери, сломавшейся от выстрела. СК возбудил уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В удовлетворении ходатайства начальника отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, за совершенные общественно-опасные деяния, отказано", — говорится в сообщении.Суд посчитал, что материалы дела не содержат достаточных данных о том, что действия мальчика, если бы он уже достиг возраста уголовной ответственности, можно квалифицировать по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Кроме того, в материалах дела нет данных о стойком противоправном поведении подростка, позволяющих считать, что он может совершить нечто подобное повторно."В настоящее время не исчерпаны все возможности и меры профилактики в отношении несовершеннолетнего, кроме того не представлено достаточных данных, свидетельствующих о невозможности исправления несовершеннолетнего без изоляции от общества", — указано в сообщении суда.Как пояснил РИА Новости представитель суда, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в десятидневный срок, который истекает в начале января 2022 года.

https://ria.ru/20211018/bulling-1754991135.html

пермский край

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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)