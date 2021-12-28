https://ria.ru/20211228/strelba-1765852785.html

Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова

Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова - РИА Новости, 28.12.2021

Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова

Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:53

2021-12-28T15:53

2021-12-28T16:14

ставропольский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии.Ранее в СУСК по Ставропольскому краю сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в больнице. Отмечалось, что мужчина заподозрил свою жену, работающую медсестрой, в служебном романе с одним из врачей медучреждения."Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия через 2 минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в больнице, где произошла стрельба. Злоумышленника задержали росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции. Пострадавших нет. Стрелком оказался мужчина 1985 года рождения, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами", - сообщили в ведомстве.ГУМВД по Ставропольскому краю сообщило, что стрелявший был врачом. "Полицейские установили, что один из врачей пришел в больницу с предметом, похожим на автомат, к своей супруге, которая также работает в этом медицинском учреждении. По предварительной информации, между ними произошел конфликт на почве ревности. Мужчина произвёл три выстрела в сторону стены, после чего закрылся в кабинете", - сообщили в МВД.

https://ria.ru/20211228/strelba-1765842407.html

ставропольский край

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ставропольский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия