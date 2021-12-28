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В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе - РИА Новости, 28.12.2021
В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
Неизвестный застрелил четырех человек, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский, в результате стрельбы в столице американского штата... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:34
2021-12-28T09:34
2021-12-28T09:34
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Неизвестный застрелил четырех человек, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский, в результате стрельбы в столице американского штата Колорадо Денвере и в ее округе, сообщила местная полиция.По словам правоохранителей, стрельба велась в разных местах города Денвер и закончилась в городе Лейквуд в понедельник вечером по местному времени."Трое людей получили огнестрельные ранения: две женщины погибли, мужчина пострадал в результате (первой - ред.) стрельбы. Вскоре после этого, как мы считаем, произошла вторая стрельба ... В этом месте погиб один взрослый мужчина", - заявил на пресс-конференции глава полиции Денвера Пол Пейзен.Он отметил, что всего стрельба велась в четырех точках в городе. В один момент полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался нападавший, после чего началась погоня со стрельбой. Правоохранители, отметил глава полиции, в ходе погони не пострадали.Подозреваемый после погони добрался до Лейквуда. Там, по словам представителя местной полиции Джона Ромеро, злоумышленник застрелил еще одного человека. Затем стрелявший скрылся с места преступления, последовала погоня, он забежал в местный отель и выстрелил в служащего, о его состоянии неизвестно.Нападавший затем убежал из отеля и вступил в перестрелку с полицейскими, в результате чего один страж правопорядка пострадал и попал в больницу с огнестрельным ранением. В ходе последовавшей перестрелки подозреваемый был убит.В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку, и угрозы для местных жителей нет. Мотивы нападавшего неизвестны.
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в мире, денвер, сша
В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
Преступник на машине устроил стрельбу в разных местах Денвера, погибли четыре человека
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Неизвестный застрелил четырех человек, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский, в результате стрельбы в столице американского штата Колорадо Денвере
и в ее округе, сообщила местная полиция.
По словам правоохранителей, стрельба велась в разных местах города Денвер и закончилась в городе Лейквуд в понедельник вечером по местному времени.
"Трое людей получили огнестрельные ранения: две женщины погибли, мужчина пострадал в результате (первой - ред.) стрельбы. Вскоре после этого, как мы считаем, произошла вторая стрельба ... В этом месте погиб один взрослый мужчина", - заявил на пресс-конференции глава полиции Денвера Пол Пейзен.
Он отметил, что всего стрельба велась в четырех точках в городе. В один момент полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался нападавший, после чего началась погоня со стрельбой. Правоохранители, отметил глава полиции, в ходе погони не пострадали.
Подозреваемый после погони добрался до Лейквуда. Там, по словам представителя местной полиции Джона Ромеро, злоумышленник застрелил еще одного человека. Затем стрелявший скрылся с места преступления, последовала погоня, он забежал в местный отель и выстрелил в служащего, о его состоянии неизвестно.
Нападавший затем убежал из отеля и вступил в перестрелку с полицейскими, в результате чего один страж правопорядка пострадал и попал в больницу с огнестрельным ранением. В ходе последовавшей перестрелки подозреваемый был убит.
В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку, и угрозы для местных жителей нет. Мотивы нападавшего неизвестны.