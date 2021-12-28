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В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе

В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе - РИА Новости, 28.12.2021

В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе

Неизвестный застрелил четырех человек, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский, в результате стрельбы в столице американского штата... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:34

2021-12-28T09:34

2021-12-28T09:34

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Неизвестный застрелил четырех человек, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский, в результате стрельбы в столице американского штата Колорадо Денвере и в ее округе, сообщила местная полиция.По словам правоохранителей, стрельба велась в разных местах города Денвер и закончилась в городе Лейквуд в понедельник вечером по местному времени."Трое людей получили огнестрельные ранения: две женщины погибли, мужчина пострадал в результате (первой - ред.) стрельбы. Вскоре после этого, как мы считаем, произошла вторая стрельба ... В этом месте погиб один взрослый мужчина", - заявил на пресс-конференции глава полиции Денвера Пол Пейзен.Он отметил, что всего стрельба велась в четырех точках в городе. В один момент полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался нападавший, после чего началась погоня со стрельбой. Правоохранители, отметил глава полиции, в ходе погони не пострадали.Подозреваемый после погони добрался до Лейквуда. Там, по словам представителя местной полиции Джона Ромеро, злоумышленник застрелил еще одного человека. Затем стрелявший скрылся с места преступления, последовала погоня, он забежал в местный отель и выстрелил в служащего, о его состоянии неизвестно.Нападавший затем убежал из отеля и вступил в перестрелку с полицейскими, в результате чего один страж правопорядка пострадал и попал в больницу с огнестрельным ранением. В ходе последовавшей перестрелки подозреваемый был убит.В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку, и угрозы для местных жителей нет. Мотивы нападавшего неизвестны.

https://rsport.ria.ru/20211227/boks-1765637750.html

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