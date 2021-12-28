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В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США
В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США - РИА Новости, 28.12.2021
В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США
Москва должна быть всегда готова к любым всплескам "неадекватности" США и полагаться только на собственные силы, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:04
2021-12-28T09:04
в мире
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
swift
россия
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва должна быть всегда готова к любым всплескам "неадекватности" США и полагаться только на собственные силы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя возможность новых санкций."Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам "неадекватности" и полагаться в основном только на собственные силы и возможности", - сказал дипломат.Как указали в Москве, "Вашингтон активно использует национальный законодательный инструментарий и вводит все новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений, которые противоречат как международному праву, так и принципам свободной торговли".При этом такая практика используется "не только против геополитических конкурентов, к которым отнесена Россия, но и просто неугодных и не согласных с американским видением мира", подчеркнул Биричевский.Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России. При этом в декабре агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, писало, что Запад считает проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.
https://ria.ru/20211227/sverkhderzhava-1765611136.html
https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765513060.html
сша
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в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), swift, россия, дмитрий биричевский
09:04 28.12.2021
 
В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США

Глава департамента МИД Биричевский призвал быть готовыми к всплескам "неадекватности" США

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва должна быть всегда готова к любым всплескам "неадекватности" США и полагаться только на собственные силы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя возможность новых санкций.
"Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам "неадекватности" и полагаться в основном только на собственные силы и возможности", - сказал дипломат.
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Как указали в Москве, "Вашингтон активно использует национальный законодательный инструментарий и вводит все новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений, которые противоречат как международному праву, так и принципам свободной торговли".
При этом такая практика используется "не только против геополитических конкурентов, к которым отнесена Россия, но и просто неугодных и не согласных с американским видением мира", подчеркнул Биричевский.
Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России. При этом в декабре агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, писало, что Запад считает проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.
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В миреСШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)SWIFTРоссияДмитрий Биричевский
 
 
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