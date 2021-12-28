https://ria.ru/20211228/ssha-1765761362.html

В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США

В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США - РИА Новости, 28.12.2021

В МИД призвали всегда быть готовыми к любым всплескам "неадекватности" США

Москва должна быть всегда готова к любым всплескам "неадекватности" США и полагаться только на собственные силы, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:04

2021-12-28T09:04

2021-12-28T09:04

в мире

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

swift

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дмитрий биричевский

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва должна быть всегда готова к любым всплескам "неадекватности" США и полагаться только на собственные силы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя возможность новых санкций."Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам "неадекватности" и полагаться в основном только на собственные силы и возможности", - сказал дипломат.Как указали в Москве, "Вашингтон активно использует национальный законодательный инструментарий и вводит все новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений, которые противоречат как международному праву, так и принципам свободной торговли".При этом такая практика используется "не только против геополитических конкурентов, к которым отнесена Россия, но и просто неугодных и не согласных с американским видением мира", подчеркнул Биричевский.Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России. При этом в декабре агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, писало, что Запад считает проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.

https://ria.ru/20211227/sverkhderzhava-1765611136.html

https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765513060.html

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в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), swift, россия, дмитрий биричевский