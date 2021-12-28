https://ria.ru/20211228/sotspodderzhka-1765804403.html
Минтруд предложил вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке
Минтруд предложил вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке - РИА Новости, 28.12.2021
Минтруд предложил вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке
Минтруд РФ предложил с 2023 года вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке, министерство подготовило соответствующий проект. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:28
2021-12-28T12:28
2021-12-28T12:28
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минтруд РФ предложил с 2023 года вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке, министерство подготовило соответствующий проект."В соответствии с реализуемыми процессами при использовании единой государственной информационной системы социального обеспечения будет осуществляться механизм расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости, выявления и учета граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи, и предоставление им мер социальной поддержки, в том числе без направления заявлений... Положения о единой государственной информационной системе социального обеспечения вступает в силу с 1 января 2023 года", - говорится в пояснительной записке проекта.Согласно проекту, планируется реализовать учет сведений в электронном виде для возможности использования органами, назначающими меры социальной поддержки. Вместе с тем расчет среднедушевого дохода члена семьи осуществляется при его величине ниже двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, установленных на очередной финансовый год.
https://ria.ru/20211216/podderzhka-1764099131.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Минтруд предложил вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке
Минтруд предложил с 2023 года вести учет россиян, нуждающихся в социальной поддержке