https://ria.ru/20211228/soglashenie-1765768709.html

Кулеба оценил вероятность большого соглашения между Россией и США

Кулеба оценил вероятность большого соглашения между Россией и США - РИА Новости, 28.12.2021

Кулеба оценил вероятность большого соглашения между Россией и США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "ненаучной фантастикой" вероятность заключения большого соглашения между РФ и США. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:03

2021-12-28T10:03

2021-12-28T10:30

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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "ненаучной фантастикой" вероятность заключения большого соглашения между РФ и США."Точечные договоренности (между США и РФ – ред.) возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может, потому что там завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то "пакета", то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211226/bezopasnost-1765545936.html

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