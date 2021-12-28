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Кулеба оценил вероятность большого соглашения между Россией и США
Кулеба оценил вероятность большого соглашения между Россией и США - РИА Новости, 28.12.2021
Кулеба оценил вероятность большого соглашения между Россией и США
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "ненаучной фантастикой" вероятность заключения большого соглашения между РФ и США. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:03
2021-12-28T10:30
в мире
сша
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "ненаучной фантастикой" вероятность заключения большого соглашения между РФ и США."Точечные договоренности (между США и РФ – ред.) возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может, потому что там завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то "пакета", то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, мид украины, дмитрий кулеба, россия
10:03 28.12.2021 (обновлено: 10:30 28.12.2021)
 
Кулеба оценил вероятность большого соглашения между Россией и США

Глава МИД Украины Кулеба назвал большую сделку Запада с Россией ненаучной фантастикой

© REUTERS / Ints KalninsМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "ненаучной фантастикой" вероятность заключения большого соглашения между РФ и США.
"Точечные договоренности (между США и РФ – ред.) возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может, потому что там завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то "пакета", то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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