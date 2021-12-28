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Собянин: единый пешеходный маршрут создадут в московском Щукинском парке
Собянин: единый пешеходный маршрут создадут в московском Щукинском парке - РИА Новости, 28.12.2021
Собянин: единый пешеходный маршрут создадут в московском Щукинском парке
Единый пешеходный маршрут создадут в Москве в Щукинском парке и Всехсвятской роще в рамках проекта экологической реабилитации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:23
2021-12-28T15:23
2021-12-28T15:23
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Единый пешеходный маршрут создадут в Москве в Щукинском парке и Всехсвятской роще в рамках проекта экологической реабилитации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Как отметил Собянин, Щукинский парк и Всехсвятская роща когда-то составляли большое зеленое пространство, расположенное слева от Волоколамского шоссе. Сегодня оно разделено на несколько частей территориями военных госпиталей и других медицинских учреждений."В рамках проекта экологической реабилитации в Щукинском парке и Всехсвятской роще планируется создать единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок", - сообщил Собянин.По его словам, старый асфальт дорожек планируется заменить на более экологичный гравийный отсев, терравей и другие щадящие покрытия. Стихийно сложившиеся "народные тропы" сделать более удобными для прогулок. В парке будут высажены сотни молодых деревьев.Также в ходе работ приведут в порядок существующие детские и спортивные площадки и обустроят новые места отдыха для взрослых и детей.По традиции местные жители развешивают в парке птичьи и беличьи кормушки. По словам мэра, в ходе реализации проекта наиболее качественные и оригинальные из них планируется сохранить, а в будущем планируется установить стенды с образцами безопасных кормушек для птиц и животных.
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Единый пешеходный маршрут создадут в Москве
в Щукинском парке и Всехсвятской роще в рамках проекта экологической реабилитации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в своем личном блоге.
Как отметил Собянин, Щукинский парк и Всехсвятская роща когда-то составляли большое зеленое пространство, расположенное слева от Волоколамского шоссе. Сегодня оно разделено на несколько частей территориями военных госпиталей и других медицинских учреждений.
"В рамках проекта экологической реабилитации в Щукинском парке и Всехсвятской роще планируется создать единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок", - сообщил Собянин.
По его словам, старый асфальт дорожек планируется заменить на более экологичный гравийный отсев, терравей и другие щадящие покрытия. Стихийно сложившиеся "народные тропы" сделать более удобными для прогулок. В парке будут высажены сотни молодых деревьев.
Также в ходе работ приведут в порядок существующие детские и спортивные площадки и обустроят новые места отдыха для взрослых и детей.
По традиции местные жители развешивают в парке птичьи и беличьи кормушки. По словам мэра, в ходе реализации проекта наиболее качественные и оригинальные из них планируется сохранить, а в будущем планируется установить стенды с образцами безопасных кормушек для птиц и животных.
"Реабилитация Щукинского парка и Всехсвятской рощи позволит улучшить экологию этой природной территории и сделать отдых на свежем воздухе более комфортным и разнообразным", - сообщил Собянин.