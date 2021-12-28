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Нештрафуемый порог скорости на дорогах захотели изменить
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости вдвое - РИА Новости, 28.12.2021
Нештрафуемый порог скорости на дорогах захотели изменить
Столичные власти передали правительству инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до десяти километров в час, заявил заммэра Москвы... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:39
2021-12-28T18:04
общество
москва
московская городская дума
госдума рф
максим ликсутов
авто
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Столичные власти передали правительству инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до десяти километров в час, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов в беседе с РБК."Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего", — подчеркнул он.По словам Ликсутова, сейчас вокруг этого предложения ведутся активные дискуссии. Он также уверен, что подобные меры приведут к снижению количества ДТП на 35 процентов.Инициатива не затрагивает движение за чертой города: там, по мнению заместителя мэра, можно оставить неснижаемый порог в 20 километров в час.Дискуссия вокруг его снижения ведется уже не первый год. Политики и эксперты отмечали, что подобная мера должна быть тщательна проработана и способствовать снижению смертности на дорогах. В Мосгордуме ранее выражали беспокойство по поводу того, что целью изменений станет увеличение количества штрафов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также допускал, что это может привести к коррупционным проявлениям и ошибкам при определении превышения скорости.
https://ria.ru/20211221/likhachi-1764773085.html
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общество, москва, московская городская дума, госдума рф, максим ликсутов , авто, россия
17:39 28.12.2021 (обновлено: 18:04 28.12.2021)
 
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости вдвое

Заммэра Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости до десяти километров в час

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазметка со знаками ограничения максимальной скорости
Разметка со знаками ограничения максимальной скорости - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Столичные власти передали правительству инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до десяти километров в час, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов в беседе с РБК.
"Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего", — подчеркнул он.
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По словам Ликсутова, сейчас вокруг этого предложения ведутся активные дискуссии. Он также уверен, что подобные меры приведут к снижению количества ДТП на 35 процентов.
Инициатива не затрагивает движение за чертой города: там, по мнению заместителя мэра, можно оставить неснижаемый порог в 20 километров в час.
Дискуссия вокруг его снижения ведется уже не первый год. Политики и эксперты отмечали, что подобная мера должна быть тщательна проработана и способствовать снижению смертности на дорогах. В Мосгордуме ранее выражали беспокойство по поводу того, что целью изменений станет увеличение количества штрафов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также допускал, что это может привести к коррупционным проявлениям и ошибкам при определении превышения скорости.
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