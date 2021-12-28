https://ria.ru/20211228/sizo-1765814735.html

ГУФСИН опровергло данные об издевательствах в новосибирском СИЗО

ГУФСИН опровергло данные об издевательствах в новосибирском СИЗО - РИА Новости, 28.12.2021

ГУФСИН опровергло данные об издевательствах в новосибирском СИЗО

ГУФСИН по Новосибирской области опровергло распространенные в СМИ данные об издевательствах над тремя мужчинами в новосибирском СИЗО-1. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:14

2021-12-28T13:14

2021-12-28T13:14

общество

новосибирская область

новосибирский областной суд

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общественная наблюдательная комиссия

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НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. ГУФСИН по Новосибирской области опровергло распространенные в СМИ данные об издевательствах над тремя мужчинами в новосибирском СИЗО-1.Ранее местные СМИ сообщили, что трое мужчин, содержащихся в новосибирском СИЗО-1, пожаловались на издевательства со стороны сотрудников изолятора и других заключенных. Родственники передали журналистам копии их писем."Осужденный Кобец С.Н., содержащийся в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области, неоднократно обращался с заявлениями о якобы нарушении его прав. По каждому заявлению проводилась проверка, при необходимости материалы передавались в Следственный комитет для принятия процессуального решения. В настоящее время факты нарушений прав осужденного… не нашли своего подтверждения, а его поведение носит демонстративно-шантажный характер", - говорится в предоставленном РИА Новости комментарии ГУФСИН.В управлении сообщили, что по факту прибытия другого осужденного Дмитрия Климентьева из Новосибирского областного суда с травмой была проведена проверка, материалы по которой были переданы в полицию для принятия процессуального решения."По результатам проверки доводы осужденного Климентьева Д.В. не нашли своего подтверждения. За время содержания осужденного в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области физическая сила и специальные средства к нему не применялись", - отметили в ГУФСИН.Также проводится проверка по заявлению обвиняемого Михаила Семенова о якобы нарушениях его прав со стороны сотрудников СИЗО-1. В ГУФСИН отметили, что сам обвиняемый пояснил, что получил повреждения по собственной неосторожности в быту. Собранные материала направили в полицию для принятия решения."Медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным оказывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - отметили в ГУФСИН, где также сообщили, что 23 декабря СИЗО-1 посетили региональный омбудсмен Нина Шалабаева, члены Общественной наблюдательной комиссии региона, представитель прокуратуры. Жалоб Кобец, Климентьев и Семенов не высказали, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html

https://ria.ru/20211005/pytki-1753152200.html

https://ria.ru/20210303/irkutsk-1599730802.html

новосибирская область

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общество, новосибирская область, новосибирский областной суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная наблюдательная комиссия