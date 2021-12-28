ГУФСИН опровергло данные об издевательствах в новосибирском СИЗО
Новосибирское ГУФСИН опровергло данные об издевательствах над осужденными в СИЗО-1
НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. ГУФСИН по Новосибирской области опровергло распространенные в СМИ данные об издевательствах над тремя мужчинами в новосибирском СИЗО-1.
Ранее местные СМИ сообщили, что трое мужчин, содержащихся в новосибирском СИЗО-1, пожаловались на издевательства со стороны сотрудников изолятора и других заключенных. Родственники передали журналистам копии их писем.
"Осужденный Кобец С.Н., содержащийся в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области, неоднократно обращался с заявлениями о якобы нарушении его прав. По каждому заявлению проводилась проверка, при необходимости материалы передавались в Следственный комитет для принятия процессуального решения. В настоящее время факты нарушений прав осужденного… не нашли своего подтверждения, а его поведение носит демонстративно-шантажный характер", - говорится в предоставленном РИА Новости комментарии ГУФСИН.
В управлении сообщили, что по факту прибытия другого осужденного Дмитрия Климентьева из Новосибирского областного суда с травмой была проведена проверка, материалы по которой были переданы в полицию для принятия процессуального решения.
"По результатам проверки доводы осужденного Климентьева Д.В. не нашли своего подтверждения. За время содержания осужденного в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области физическая сила и специальные средства к нему не применялись", - отметили в ГУФСИН.
Также проводится проверка по заявлению обвиняемого Михаила Семенова о якобы нарушениях его прав со стороны сотрудников СИЗО-1. В ГУФСИН отметили, что сам обвиняемый пояснил, что получил повреждения по собственной неосторожности в быту. Собранные материала направили в полицию для принятия решения.
"Медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным оказывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - отметили в ГУФСИН, где также сообщили, что 23 декабря СИЗО-1 посетили региональный омбудсмен Нина Шалабаева, члены Общественной наблюдательной комиссии региона, представитель прокуратуры. Жалоб Кобец, Климентьев и Семенов не высказали, отметили в ведомстве.