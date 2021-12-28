https://ria.ru/20211228/sevastopol-1765903284.html

В Севастополе отменили требование о заселении в гостиницы по QR-кодам

В Севастополе отменили требование о заселении в гостиницы по QR-кодам - РИА Новости, 28.12.2021

В Севастополе отменили требование о заселении в гостиницы по QR-кодам

В Севастополе отменили требование о предоставлении сертификатов или QR-кодов о вакцинации от коронавируса при заселении в гостиницы, соответствующие изменения... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T19:46

2021-12-28T19:46

2021-12-28T19:46

распространение коронавируса

севастополь

здоровье - общество

новости - туризм

коронавирус в россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. В Севастополе отменили требование о предоставлении сертификатов или QR-кодов о вакцинации от коронавируса при заселении в гостиницы, соответствующие изменения внесены в указ губернатора о режиме повышенной готовности.Накануне власти Севастополя отменили обязательное предъявление сертификатов или QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом в сфере общепита, предоставления услуг, театрах и кинотеатрах с 28 декабря. Решение принято на заседании оперативного штаба."Внести следующие изменения в указ губернатора Севастополя "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности": <…> пункт 2.1 <…> признать утратившими силу", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.В частности, пункт 2.1 предусматривал запрет на бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в гостиницах и отелях без сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, а также медотвода с отрицательным ПЦР-тестом.Севастополь достиг 91% уровня коллективного иммунитета. За последнюю неделю в Севастополе заболели коронавирусом 489 человек. Среднесуточный и средненедельный темпы прироста уменьшились на 50%.

https://ria.ru/20211228/krym-1765816194.html

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севастополь, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирус в россии