https://ria.ru/20211228/sertifikat-1765839836.html
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов - РИА Новости, 28.12.2021
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов
Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, но есть уверенность в положительном результате, сообщил во вторник постпред России при... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:02
2021-12-28T15:02
2021-12-28T15:14
распространение коронавируса
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здоровье - общество
владимир чижов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, но есть уверенность в положительном результате, сообщил во вторник постпред России при ЕС Владимир Чижов."Проблема сложная, она, во многом, организационно-техническая", - сказал Чижов, рассказывая о взаимном признании сертификатов с ЕС в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".При этом он добавил, что "разговоры об этом идут и, я надеюсь, что они придут к положительному результату". "В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках", - сказал постпред.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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евросоюз, россия, в мире, здоровье - общество, владимир чижов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:02 28.12.2021 (обновлено: 15:14 28.12.2021)
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов
Постпред при ЕС Чижов: уверены во взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19