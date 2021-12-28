https://ria.ru/20211228/sertifikat-1765839836.html

Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов

Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов - РИА Новости, 28.12.2021

Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов

Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, но есть уверенность в положительном результате, сообщил во вторник постпред России при... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:02

2021-12-28T15:02

2021-12-28T15:14

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, но есть уверенность в положительном результате, сообщил во вторник постпред России при ЕС Владимир Чижов."Проблема сложная, она, во многом, организационно-техническая", - сказал Чижов, рассказывая о взаимном признании сертификатов с ЕС в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".При этом он добавил, что "разговоры об этом идут и, я надеюсь, что они придут к положительному результату". "В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках", - сказал постпред.

https://ria.ru/20211013/priznanie-1754312952.html

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