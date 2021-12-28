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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/sertifikat-1765839836.html
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов - РИА Новости, 28.12.2021
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов
Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, но есть уверенность в положительном результате, сообщил во вторник постпред России при... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:02
2021-12-28T15:14
распространение коронавируса
евросоюз
россия
в мире
здоровье - общество
владимир чижов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, но есть уверенность в положительном результате, сообщил во вторник постпред России при ЕС Владимир Чижов."Проблема сложная, она, во многом, организационно-техническая", - сказал Чижов, рассказывая о взаимном признании сертификатов с ЕС в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".При этом он добавил, что "разговоры об этом идут и, я надеюсь, что они придут к положительному результату". "В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках", - сказал постпред.
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евросоюз, россия, в мире, здоровье - общество, владимир чижов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:02 28.12.2021 (обновлено: 15:14 28.12.2021)
 
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов

Постпред при ЕС Чижов: уверены во взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ситуация со взаимным признанием ковид-сертификатов с Евросоюзом сложная, но есть уверенность в положительном результате, сообщил во вторник постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Проблема сложная, она, во многом, организационно-техническая", - сказал Чижов, рассказывая о взаимном признании сертификатов с ЕС в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
При этом он добавил, что "разговоры об этом идут и, я надеюсь, что они придут к положительному результату". "В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках", - сказал постпред.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 09:02Распространение коронавируса
Россия и ЕС провели встречу по вопросу признания сертификатов о вакцинации
 
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