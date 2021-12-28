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Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки
Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки - РИА Новости, 28.12.2021
Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки
Второклассник Андрей из города Березовский Свердловской области принял участие в операции по вызволению новорожденных щенков из заледеневшей металлической трубы.
2021-12-28T14:49
2021-12-28T14:49
2021-12-28T14:49
видео
животные
свердловская область
березовский
бездомные животные
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У мальчика была самая ответственная задача – пролезть внутрь, сложить малышей в коробку и выбраться наружу. Ребенок героически с этим справился. Щенков отогрели, накормили и вместе с бездомной мамой отвезли на передержку. Скоро им найдут новый дом.
свердловская область
березовский
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Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки
Второклассник Андрей из города Березовский Свердловской области принял участие в операции по вызволению новорожденных щенков из заледеневшей металлической трубы. У мальчика была самая ответственная задача – пролезть внутрь, сложить малышей в коробку и выбраться наружу. Ребенок героически с этим справился. Щенков отогрели, накормили и вместе с бездомной мамой отвезли на передержку. Скоро им найдут новый дом.
2021-12-28T14:49
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PT2M33S
РИА Новости
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видео, животные, свердловская область, березовский, бездомные животные, видео
Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки
Второклассник Андрей из города Березовский Свердловской области принял участие в операции по вызволению новорожденных щенков из заледеневшей металлической трубы.