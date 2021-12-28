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Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки

Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки - РИА Новости, 28.12.2021

Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки

Второклассник Андрей из города Березовский Свердловской области принял участие в операции по вызволению новорожденных щенков из заледеневшей металлической трубы.

2021-12-28T14:49

2021-12-28T14:49

2021-12-28T14:49

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животные

свердловская область

березовский

бездомные животные

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У мальчика была самая ответственная задача – пролезть внутрь, сложить малышей в коробку и выбраться наружу. Ребенок героически с этим справился. Щенков отогрели, накормили и вместе с бездомной мамой отвезли на передержку. Скоро им найдут новый дом.

свердловская область

березовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Маленький герой, или История спасения щенков из ледяной ловушки Второклассник Андрей из города Березовский Свердловской области принял участие в операции по вызволению новорожденных щенков из заледеневшей металлической трубы. У мальчика была самая ответственная задача – пролезть внутрь, сложить малышей в коробку и выбраться наружу. Ребенок героически с этим справился. Щенков отогрели, накормили и вместе с бездомной мамой отвезли на передержку. Скоро им найдут новый дом. 2021-12-28T14:49 true PT2M33S

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