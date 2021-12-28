Санкции должны затронуть "Северный поток — 2", заявил немецкий дипломат
Дипломат Хойсген: западные санкции против России должны затронуть "Северный поток — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген считает, что западные санкции против России должны затронуть "Северный поток 2" в случае дестабилизации Украины.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва также заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
"Германия, Европа и США должны занять общую ясную позицию против России, как это было после последнего российского вторжения (имеется в виду ситуация вокруг Крыма в 2014 году, который воссоединился с РФ после референдума - ред.). Балтийский газопровод "Северный поток 2" и исключение России из международной платежной системы Swift также должны быть включены в обсуждение возможных санкций. Требуется четкий и жесткий ответ", - заявил дипломат в интервью медиагруппе RND.
Он добавил, что мягкая реакция западного сообщества на действия России в отношении Украины могла бы интерпретироваться Москвой "как слабость", "только стимулировала бы стремление к экспансии". По словам будущего главы Мюнхенской конференции, "в собственном ностальгическом мире" руководства России "международное право не является стандартом", при этом в лучшем свете выставляется "Советский Союз и даже сталинский режим".