https://ria.ru/20211228/samsung-1765849241.html
Новый процессор Samsung раскритиковали до его выхода
Новый процессор Samsung раскритиковали до его выхода - РИА Новости, 28.12.2021
Новый процессор Samsung раскритиковали до его выхода
Платформа Exynos 2200, предназначенная для флагманских смартфонов Samsung, будет ненамного быстрее предшественницы. Об этом сообщает портал Gizmochina со... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:38
2021-12-28T15:38
2021-12-28T15:38
наука
технологии
samsung
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Платформа Exynos 2200, предназначенная для флагманских смартфонов Samsung, будет ненамного быстрее предшественницы. Об этом сообщает портал Gizmochina со ссылкой на инсайдерскую информацию.Процессор Exynos 2200 разрабатывается вместе с компанией AMD, которая поделится с корейцами своими наработками в графических видеоускорителях. Ожидается, что платформа получит поддержку трассировки лучей, которая пока остается эксклюзивом для ПК и приставок.Источник утверждает, что платформа предложит лишь 5-процентный прирост в производительности процессора по сравнению с Exynos 2100, а мощь графического ускорителя вырастет всего на 17 процентов. Зато чип будет значительно быстрее обрабатывать задачи, связанные с искусственным интеллектом.Новый Exynos 2100 станет основой для флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S22, премьера которых ожидается в январе-феврале 2022-го.
https://ria.ru/20211221/samsung-1764697693.html
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технологии, samsung
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Платформа Exynos 2200, предназначенная для флагманских смартфонов Samsung
, будет ненамного быстрее предшественницы. Об этом сообщает
портал Gizmochina со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Процессор Exynos 2200 разрабатывается вместе с компанией AMD, которая поделится с корейцами своими наработками в графических видеоускорителях. Ожидается, что платформа получит поддержку трассировки лучей, которая пока остается эксклюзивом для ПК и приставок.
Источник утверждает, что платформа предложит лишь 5-процентный прирост в производительности процессора по сравнению с Exynos 2100, а мощь графического ускорителя вырастет всего на 17 процентов. Зато чип будет значительно быстрее обрабатывать задачи, связанные с искусственным интеллектом.
Новый Exynos 2100 станет основой для флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S22, премьера которых ожидается в январе-феврале 2022-го.