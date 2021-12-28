https://ria.ru/20211228/saakashvili-1765747272.html

Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале

Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале - РИА Новости, 28.12.2021

Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что некие люди в черном пришли, чтобы забрать его из военного госпиталя, и в ходе сопротивления... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T01:13

2021-12-28T01:13

2021-12-28T01:13

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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что некие люди в черном пришли, чтобы забрать его из военного госпиталя, и в ходе сопротивления он потерял сознание.Саакашвили рассказывает, что, очнувшись, увидел доктора, который утверждал, что его никуда не переводят.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.На данный момент Саакашвили лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.

https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html

https://ria.ru/20211221/perepiska-1764808081.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, гори, ника гварамия