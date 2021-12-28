Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/saakashvili-1765747272.html
Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале - РИА Новости, 28.12.2021
Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что некие люди в черном пришли, чтобы забрать его из военного госпиталя, и в ходе сопротивления... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T01:13
2021-12-28T01:13
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
гори
ника гварамия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752795083_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_398690c7b9ad724fcfd81be559d702df.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что некие люди в черном пришли, чтобы забрать его из военного госпиталя, и в ходе сопротивления он потерял сознание.Саакашвили рассказывает, что, очнувшись, увидел доктора, который утверждал, что его никуда не переводят.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.На данный момент Саакашвили лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.
https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html
https://ria.ru/20211221/perepiska-1764808081.html
грузия
тбилиси
гори
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752795083_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_aa49cf9763e6786245a8fa75c802f8f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, гори, ника гварамия
01:13 28.12.2021
 
Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале

Экс-глава Грузии Саакашвили заявил, что потерял сознание, узнав о переводе из госпиталя

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что некие люди в черном пришли, чтобы забрать его из военного госпиталя, и в ходе сопротивления он потерял сознание.

"Сегодня примерно в половине шестого ко мне вошли, чтобы забрать, одетые в черные формы люди. Они сообщили, что переводят меня, но не сказали, куда. Я потребовал измерить мне давление, давление было 180, а после второго измерения - 200/110, тогда как моя норма 120/180. Это был гипертонический криз, по-моему. Никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления. После этого они попытались силой вывезти меня, и я сопротивлялся, после чего я отключился, не помню определенные части", - пишет Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам адвокат Ника Гварамия.

Саакашвили рассказывает, что, очнувшись, увидел доктора, который утверждал, что его никуда не переводят.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Михаил Саакашвили в суде - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 07:37
Саакашвили пожаловался на стремление Грузии сблизиться с Россией
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
На данный момент Саакашвили лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 20:26
Зеленский заявил, что переписывается с Саакашвили
 
В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГориНика Гварамия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:00Десять главных ожидаемых событий рынка недвижимости 2022 года
09:57"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с Украиной
09:55В Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
09:53Ракова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичей
09:52Кулеба оценил возможность изменения "нормандского" формата
09:49В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
09:42Переговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает эксперт
09:34В Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбе
09:32После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели дело 1:57
09:30Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
09:30В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газ
09:25В МИД рассказали о перспективах транзита газа через Украину
09:23Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться"
09:19В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИД
09:19В МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов
09:18В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
09:12Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
09:08Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ
09:07Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"
09:07Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом
Лента новостейМолния
Десять главных ожидаемых событий рынка недвижимости 2022 года"Путин не виноват". В Британии приняли сторону России в ситуации с УкраинойВ Госдуме оценили идею включить новогодние каникулы в отпускаРакова заявила о высоком уровне вакцинации среди пожилых москвичейКулеба оценил возможность изменения "нормандского" форматаВ Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсковПереговоры США и России по Украине не смягчат обстановку, считает экспертВ Колорадо четыре человека погибли и три пострадали при стрельбеПосле жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели делоМинздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19В МИД опровергли данные о планах ЕС отказаться от контрактов на газВ МИД рассказали о перспективах транзита газа через УкраинуФранцузы нашли у России оружие, которого "надо бояться"В санкциях США против "Северного потока — 2" нет смысла, заявили в МИДВ МИД оценили угрозу США об ограничении импорта смартфоновВ МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолгаРоссия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странамиПравительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школУкраину попросили "не входить туда, куда ее не просят"Россияне стали чаще покупать театральные билеты перед Новым годом