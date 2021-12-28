Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
Экс-глава Грузии Саакашвили заявил, что потерял сознание, узнав о переводе из госпиталя
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что некие люди в черном пришли, чтобы забрать его из военного госпиталя, и в ходе сопротивления он потерял сознание.
"Сегодня примерно в половине шестого ко мне вошли, чтобы забрать, одетые в черные формы люди. Они сообщили, что переводят меня, но не сказали, куда. Я потребовал измерить мне давление, давление было 180, а после второго измерения - 200/110, тогда как моя норма 120/180. Это был гипертонический криз, по-моему. Никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления. После этого они попытались силой вывезти меня, и я сопротивлялся, после чего я отключился, не помню определенные части", - пишет Саакашвили в письме, которое зачитал журналистам адвокат Ника Гварамия.
Саакашвили рассказывает, что, очнувшись, увидел доктора, который утверждал, что его никуда не переводят.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
На данный момент Саакашвили лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.
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