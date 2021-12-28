https://ria.ru/20211228/rynki-1765760720.html
Итоги года на рынках: пир во время пандемии
Итоги года на рынках: пир во время пандемии - РИА Новости, 28.12.2021
Итоги года на рынках: пир во время пандемии
Приток новых инвесторов в акции, растущий спрос на сырье, а также объемные финансовые пакеты, которые разные страны выделяли на борьбу с кризисом, позволили... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:01
2021-12-28T09:01
2021-12-28T09:01
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Приток новых инвесторов в акции, растущий спрос на сырье, а также объемные финансовые пакеты, которые разные страны выделяли на борьбу с кризисом, позволили биржевым индексам обновить исторические максимумы в уходящем году, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Но пандемия не побеждена, инфляция растет, а напряжённая ситуация в геополитике заставляют инвесторов нервничать.Российский рынок акций несколько раз в течение года обновлял исторический максимум, добравшись в октябре до рекордных 4292,68 пункта, но надолго закрепиться на пике не смог, заканчивая год в районе 3700 пунктов.Рост и обновление исторических максимумов на российском рынке обеспечены взлетом стоимости сырьевых товаров, быстрым восстановлением отечественной экономики и сохранением глобальной мягкой денежно-кредитной политики в течение большей части года, объяснил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".В частности, цены на газ в Европе устойчиво росли с весны, а в декабре превышали 2 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров - таких высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Стоимость нефти хотя и не обновляла уровень исторического максимума, однако за год прибавила порядка 49% и колеблется в районе 75-78 долларов за баррель марки Brent.Исторические максимумыРоссийские акции также поддерживала прекрасная сырьевая конъюнктура по металлам и по агроресурсам. Положительную роль здесь сыграл и фактор роста интереса розничных инвесторов к российскому рынку, заметил Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит"."Четвертый год подряд рынку удается нарастить базу розничных инвесторов более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом. К декабрю количество физических лиц, торгующих на бирже, превысило 17 миллионов, что соответствует примерно 11% населения России против прошлогодних 5%. Таким образом, по охвату розничных инвесторов отечественный рынок достиг уровня Китая", - говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".Этот интерес подогревается ожиданием высоких дивидендных выплат: подорожание товаров российского экспорта происходило на фоне относительно стабильного курса рубля к доллару, и это способствовало высоким финансовым показателям российских компаний.Уходящий год оказался рекордным не только для российской площадки. Американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) обновлял свой исторический максимум, достигая в ноябре пика в 36565,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ добирался до 16212,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – поднимался до 4743,83 пункта. Здесь главным фактором роста аналитики называют включенные Центробанками на полную мощность печатные станки."С начала года денежная масса в США выросла почти на 10%, или 1,9 триллиона долларов, в России — приблизительно на 6%, до 60,8 триллиона рублей. Опережающий рост свободной ликвидности по отношению к ВВП всегда приводит к бурной динамике, в первую очередь, на финансовых рынках, в то время как до реального сектора доходит лишь небольшая часть средств. Но в этом есть и позитивный момент: абсорбция денежной массы финансовыми рынками снимает инфляционное давление на национальную валюту", - говорит Ващенко.Рост котировок привлекает новых инвесторов, оживляется спрос, в ответ рождается предложение. Так, по словам эксперта, объем размещений облигаций в России в этом году превысит 12 триллионов рублей, и, примерно, четверть этой суммы придется на негосударственный сектор. "В сегменте акций мы наблюдали семь IPO и 15 SPO", - напомнил он.Риски остаютсяМягкая денежно-кредитная политика подержала рынки, но не стала лекарством от кризиса, а вдобавок провоцировала рост инфляции. Кроме того, ужесточение ДКП несет дополнительные риски, прежде всего, развивающимся странам."Первым и ключевым риском для мировой экономики и фондовых площадок остается все тот же COVID-19, но только теперь мы столкнулись с массовыми мутациями вируса, которые появились в 2021 году. Вторым риском я бы выделил глобальную инфляцию на фоне огромных пакетов стимулов, быстрого восстановления спроса и перебоев в поставках", - рассказал Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций"."Более высокий глобальный спрос на рисковые активы, в первую очередь, был связан с мягкими денежно-кредитными условиями в развивающихся странах и масштабными мерами экономической поддержки. Тем не менее, на фоне рекордной инфляции в четвертом квартале ФРС начала процесс ужесточения денежно-кредитной политики, предполагая три повышения ставки в 2022 году. Такие действия не добавляют позитива инвесторам", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".Кроме повсеместного роста цен и отсутствия радикального прогресса в борьбе с пандемией, в мире намечается обострение военно-политических рисков, обратил внимание Андрей Манько из РИА Рейтинга. Негативное отношение к развивающимся рынкам формируют и другие факторы: нарастание кризисных явлений в перегретом строительном секторе КНР, кризис в Турции и Бразилии.Все это уже начинает приводить к оттоку капитала из активов развивающихся стран, в том числе, с российского рынка акций и облигаций, а также оказывает давление на рубль, предупреждают аналитики.
https://ria.ru/20211224/ekonomika-1765309970.html
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https://ria.ru/20211220/ugroza-1764484775.html
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, риа рейтинг, цены на нефть, россия
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Приток новых инвесторов в акции, растущий спрос на сырье, а также объемные финансовые пакеты, которые разные страны выделяли на борьбу с кризисом, позволили биржевым индексам обновить исторические максимумы в уходящем году, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Но пандемия не побеждена, инфляция растет, а напряжённая ситуация в геополитике заставляют инвесторов нервничать.
Российский рынок акций несколько раз в течение года обновлял исторический максимум, добравшись в октябре до рекордных 4292,68 пункта, но надолго закрепиться на пике не смог, заканчивая год в районе 3700 пунктов.
Рост и обновление исторических максимумов на российском рынке обеспечены взлетом стоимости сырьевых товаров, быстрым восстановлением отечественной экономики и сохранением глобальной мягкой денежно-кредитной политики в течение большей части года, объяснил Валерий Вайсберг
из ИК "Регион".
В частности, цены на газ в Европе
устойчиво росли с весны, а в декабре превышали 2 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров - таких высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Стоимость нефти хотя и не обновляла уровень исторического максимума, однако за год прибавила порядка 49% и колеблется в районе 75-78 долларов за баррель марки Brent
.
Исторические максимумы
Российские акции также поддерживала прекрасная сырьевая конъюнктура по металлам и по агроресурсам. Положительную роль здесь сыграл и фактор роста интереса розничных инвесторов к российскому рынку, заметил Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит".
"Четвертый год подряд рынку удается нарастить базу розничных инвесторов более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом. К декабрю количество физических лиц, торгующих на бирже, превысило 17 миллионов, что соответствует примерно 11% населения России
против прошлогодних 5%. Таким образом, по охвату розничных инвесторов отечественный рынок достиг уровня Китая", - говорит Георгий Ващенко
из "Фридом Финанс
".
Этот интерес подогревается ожиданием высоких дивидендных выплат: подорожание товаров российского экспорта происходило на фоне относительно стабильного курса рубля к доллару, и это способствовало высоким финансовым показателям российских компаний.
Уходящий год оказался рекордным не только для российской площадки. Американский промышленный индекс Dow Jones
(DJIA) обновлял свой исторический максимум, достигая в ноябре пика в 36565,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ
добирался до 16212,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500
– поднимался до 4743,83 пункта. Здесь главным фактором роста аналитики называют включенные Центробанками на полную мощность печатные станки.
"С начала года денежная масса в США
выросла почти на 10%, или 1,9 триллиона долларов, в России — приблизительно на 6%, до 60,8 триллиона рублей. Опережающий рост свободной ликвидности по отношению к ВВП всегда приводит к бурной динамике, в первую очередь, на финансовых рынках, в то время как до реального сектора доходит лишь небольшая часть средств. Но в этом есть и позитивный момент: абсорбция денежной массы финансовыми рынками снимает инфляционное давление на национальную валюту", - говорит Ващенко.
Рост котировок привлекает новых инвесторов, оживляется спрос, в ответ рождается предложение. Так, по словам эксперта, объем размещений облигаций в России в этом году превысит 12 триллионов рублей, и, примерно, четверть этой суммы придется на негосударственный сектор. "В сегменте акций мы наблюдали семь IPO и 15 SPO", - напомнил он.
Риски остаются
Мягкая денежно-кредитная политика подержала рынки, но не стала лекарством от кризиса, а вдобавок провоцировала рост инфляции. Кроме того, ужесточение ДКП несет дополнительные риски, прежде всего, развивающимся странам.
"Первым и ключевым риском для мировой экономики и фондовых площадок остается все тот же COVID-19, но только теперь мы столкнулись с массовыми мутациями вируса, которые появились в 2021 году. Вторым риском я бы выделил глобальную инфляцию на фоне огромных пакетов стимулов, быстрого восстановления спроса и перебоев в поставках", - рассказал Василий Карпунин
из "БКС Мир инвестиций
".
"Более высокий глобальный спрос на рисковые активы, в первую очередь, был связан с мягкими денежно-кредитными условиями в развивающихся странах и масштабными мерами экономической поддержки. Тем не менее, на фоне рекордной инфляции в четвертом квартале ФРС
начала процесс ужесточения денежно-кредитной политики, предполагая три повышения ставки в 2022 году. Такие действия не добавляют позитива инвесторам", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Кроме повсеместного роста цен и отсутствия радикального прогресса в борьбе с пандемией, в мире намечается обострение военно-политических рисков, обратил внимание Андрей Манько из РИА Рейтинга
. Негативное отношение к развивающимся рынкам формируют и другие факторы: нарастание кризисных явлений в перегретом строительном секторе КНР
, кризис в Турции
и Бразилии
.
Все это уже начинает приводить к оттоку капитала из активов развивающихся стран, в том числе, с российского рынка акций и облигаций, а также оказывает давление на рубль, предупреждают аналитики.