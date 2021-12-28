https://ria.ru/20211228/roskachestvo-1765770265.html

Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах

Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах - РИА Новости, 28.12.2021

Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах

Роскачество по итогам проверки готовых мясных и печеночных паштетов обнаружило в этой продукции бактерии клостридий и кишечную палочку, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:13

2021-12-28T10:13

2021-12-28T10:13

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587468410_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_8847421210fac7ec7e5817e037d87906.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роскачество по итогам проверки готовых мясных и печеночных паштетов обнаружило в этой продукции бактерии клостридий и кишечную палочку, говорится в сообщении организации.Эксперты проверили готовый паштет с мясом и печенью 16 торговых марок. Товары были упакованы в оболочку - как колбасные изделия, либо в пластиковую форму. Вся исследованная продукция изготовлена по собственным нормативным документам производителей."В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсемененности), дрожжей и антибиотиков. Причем в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений", - говорится в сообщении.По данным Роскачества, 69% продукции оказалось с нарушениями по параметрам безопасности, качества и достоверности маркировки: например, в части товаров использовались незаявленные в маркировке крахмал, свиная шкурка, мясо механической обвалки, соевая мука и другие ингредиенты. Заявленное мясо на этикетке, между тем, соответствует фактическому у большинства продукции.В продукции большинства производителей антибиотики не выявлены даже в следовых количествах, но в одном образце содержание антибиотика флорфеникола превышало допустимые нормы, в другом - выявлены следовые количества антибиотика окситетрациклин.Эксперты Роскачества рекомендуют выбирать паштет со сроком хранения не более 15 суток, а в домашних условиях хранить открытые упаковки с паштетами не более 2 суток.

https://ria.ru/20211216/ikra-1763992158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество