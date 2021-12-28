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Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах
Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах - РИА Новости, 28.12.2021
Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах
Роскачество по итогам проверки готовых мясных и печеночных паштетов обнаружило в этой продукции бактерии клостридий и кишечную палочку, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:13
2021-12-28T10:13
роскачество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роскачество по итогам проверки готовых мясных и печеночных паштетов обнаружило в этой продукции бактерии клостридий и кишечную палочку, говорится в сообщении организации.Эксперты проверили готовый паштет с мясом и печенью 16 торговых марок. Товары были упакованы в оболочку - как колбасные изделия, либо в пластиковую форму. Вся исследованная продукция изготовлена по собственным нормативным документам производителей."В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсемененности), дрожжей и антибиотиков. Причем в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений", - говорится в сообщении.По данным Роскачества, 69% продукции оказалось с нарушениями по параметрам безопасности, качества и достоверности маркировки: например, в части товаров использовались незаявленные в маркировке крахмал, свиная шкурка, мясо механической обвалки, соевая мука и другие ингредиенты. Заявленное мясо на этикетке, между тем, соответствует фактическому у большинства продукции.В продукции большинства производителей антибиотики не выявлены даже в следовых количествах, но в одном образце содержание антибиотика флорфеникола превышало допустимые нормы, в другом - выявлены следовые количества антибиотика окситетрациклин.Эксперты Роскачества рекомендуют выбирать паштет со сроком хранения не более 15 суток, а в домашних условиях хранить открытые упаковки с паштетами не более 2 суток.
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роскачество
10:13 28.12.2021
 
Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах

Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных и печеночных паштетах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Роскачество по итогам проверки готовых мясных и печеночных паштетов обнаружило в этой продукции бактерии клостридий и кишечную палочку, говорится в сообщении организации.
Эксперты проверили готовый паштет с мясом и печенью 16 торговых марок. Товары были упакованы в оболочку - как колбасные изделия, либо в пластиковую форму. Вся исследованная продукция изготовлена по собственным нормативным документам производителей.
"В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсемененности), дрожжей и антибиотиков. Причем в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений", - говорится в сообщении.
По данным Роскачества, 69% продукции оказалось с нарушениями по параметрам безопасности, качества и достоверности маркировки: например, в части товаров использовались незаявленные в маркировке крахмал, свиная шкурка, мясо механической обвалки, соевая мука и другие ингредиенты. Заявленное мясо на этикетке, между тем, соответствует фактическому у большинства продукции.
В продукции большинства производителей антибиотики не выявлены даже в следовых количествах, но в одном образце содержание антибиотика флорфеникола превышало допустимые нормы, в другом - выявлены следовые количества антибиотика окситетрациклин.
Эксперты Роскачества рекомендуют выбирать паштет со сроком хранения не более 15 суток, а в домашних условиях хранить открытые упаковки с паштетами не более 2 суток.
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