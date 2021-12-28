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В Кирове проверят сообщения о жестоком обращении с ребенком в детском саду
В Кирове проверят сообщения о жестоком обращении с ребенком в детском саду - РИА Новости, 28.12.2021
В Кирове проверят сообщения о жестоком обращении с ребенком в детском саду
Частный детский сад в Кирове проверят после появления информации о возможном жестоком обращении с ребенком на прогулке, сообщают пресс-служба управления СК РФ... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:00
2021-12-28T11:00
2021-12-28T11:00
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
киров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек – РИА Новости. Частный детский сад в Кирове проверят после появления информации о возможном жестоком обращении с ребенком на прогулке, сообщают пресс-служба управления СК РФ по Кировской области и прокуратуры региона.Ранее в группе "Злой кировчанин" в соцсети "ВКонтакте" было размещено снятое из окна дома видео, как группа воспитанников частного детского сада возвращалась с прогулки и одна из воспитательниц грубо оттащила ребенка в сторону - а перед этим, как сообщает автор публикации, ударила ребенка по лицу."По данной информации незамедлительно была организована доследственная проверка. На место выехали сотрудники следственного управления, которые в ходе проверочных мероприятий выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе регионального СУСК.Прокуратура Кировской области сообщила о начатой проверке соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. "В случае выявления нарушений закона органами прокуратуры будут приняты меры реагирования. Результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211224/deti-1765285509.html
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия
В Кирове проверят сообщения о жестоком обращении с ребенком в детском саду
В Кирове проверят сообщения о жестоком обращении с ребенком в частном детском саду