Постпред России: реакция ЕС на ситуацию с беженцами непропорциональна
Постпред России Чижов: реакция ЕС на поток мигрантов из Белоруссии непропорциональна
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Реакция Евросоюза на поток мигрантов из Белоруссии непропорциональна, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Он добавил, что в 2022 году прогнозируется ужесточение миграционной политики Евросоюза.
"Тенденция к ужесточению (миграционной политики ЕС - ред.) есть, она наблюдается вплоть до того, что принимаются решения, меняющие существующие и уже действующие порядки Евросоюза, это касается срока рассмотрения обращений за убежищем и так далее. Много шума было вокруг Белоруссии и ее границы с Польшей. Ситуация, конечно, печальная с точки зрения интересов тех людей, которые оказались в практически зимнем климате, которые не привыкли к таким условиям, они заслуживают искреннего сочувствия. Другое дело что то, как это все раздувалось, было явно непропорционально", - сказал Чижов в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что, по разным подсчетам, с января по август 2021 года в Литву с территории Белоруссии прибыло 4 тысячи мигрантов, а вблизи польской границы на конец ноября было 7 тысяч мигрантов.
"Давайте сравним с цифрами, которые характеризуют поток мигрантов по другим маршрутам. Например, за три квартала 2021 года случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС было 161 600. Рост, подчеркну, по сравнению с 2020 годом на 72%. Конечно, трудно с моральной точки зрения делать такие сопоставления, но в Средиземном море тонет больше мигрантов, чем все число находящихся на территории Белоруссии", - добавил Чижов.
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Говоря о реакции Брюсселя, Чижов подчеркнул, что "Евросоюз - большой мастер двойных стандартов".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Власти Белоруссии ранее заявляли, что не являются организаторами миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше двух тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решила вернуться на родину.
В начале декабря о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.
Белоруссия в ответ на санкции Запада объявила, что с 1 января на полгода введет продовольственное эмбарго на ряд товаров из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других. В перечень запрещаемой к ввозу продукции попали более 20 товарных групп, в том числе живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты и некоторые другие товары. Запрет не распространяется на товары для личного потребления, детское питание, критический импорт и некоторые другие случаи ввоза.