https://ria.ru/20211228/qr-kod-1765809076.html

В Крыму разрешили посещать рестораны, музеи и кинотеатры без QR-кода

В Крыму разрешили посещать рестораны, музеи и кинотеатры без QR-кода - РИА Новости, 28.12.2021

В Крыму разрешили посещать рестораны, музеи и кинотеатры без QR-кода

Запрет на посещение общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, без документов о вакцинации или перенесенном заболевании временно снят в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:48

2021-12-28T12:48

2021-12-28T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Запрет на посещение общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, без документов о вакцинации или перенесенном заболевании временно снят в Крыму, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.Режим QR-кодов при посещении общественных мест был веден в Крыму в конце октября. Теперь путем внесения изменений в указ это решение приостановлено. Запрет на посещение общественных мест без QR-кодов снят до 20 января."Обеспечить c 20 января допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании против новой коронавирусной инфекции или QR-кода, или справок об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР либо экспресс-тестирования в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты", - говорится в указе.Кроме того, теперь QR-код не нужно показывать при посещении парикмахерских, салонов красоты, кинотеатров, театров, музеев, цирков, торговых развлекательных центров.

https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html

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