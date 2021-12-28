https://ria.ru/20211228/qr-kod-1765809076.html
В Крыму разрешили посещать рестораны, музеи и кинотеатры без QR-кода
В Крыму разрешили посещать рестораны, музеи и кинотеатры без QR-кода - РИА Новости, 28.12.2021
В Крыму разрешили посещать рестораны, музеи и кинотеатры без QR-кода
Запрет на посещение общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, без документов о вакцинации или перенесенном заболевании временно снят в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:48
2021-12-28T12:48
2021-12-28T14:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
qr-код
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f708ab2e30ee256533b123d6259c991a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Запрет на посещение общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, без документов о вакцинации или перенесенном заболевании временно снят в Крыму, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.Режим QR-кодов при посещении общественных мест был веден в Крыму в конце октября. Теперь путем внесения изменений в указ это решение приостановлено. Запрет на посещение общественных мест без QR-кодов снят до 20 января."Обеспечить c 20 января допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании против новой коронавирусной инфекции или QR-кода, или справок об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР либо экспресс-тестирования в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты", - говорится в указе.Кроме того, теперь QR-код не нужно показывать при посещении парикмахерских, салонов красоты, кинотеатров, театров, музеев, цирков, торговых развлекательных центров.
https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_6a6c819b4bd2205ec03fe2fc19c5cae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, qr-код, общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм
12:48 28.12.2021 (обновлено: 14:26 28.12.2021)
В Крыму разрешили посещать рестораны, музеи и кинотеатры без QR-кода
В Крыму до 20 января сняли запрет на посещение общественных мест без QR-кода