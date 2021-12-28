https://ria.ru/20211228/putin-1765813133.html
Выступление Владимира Путина на встрече глав стран СНГ
Выступление Владимира Путина на встрече глав стран СНГ - РИА Новости, 28.12.2021
Выступление Владимира Путина на встрече глав стран СНГ
Президент России Владимир Путин выступает с приветственной речью на неформальной встрече глав стран СНГ. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:24
2021-12-28T13:24
2021-12-28T13:24
владимир путин
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россия
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Президент России Владимир Путин выступает с приветственной речью на неформальной встрече глав стран СНГ.
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LIVE: Путин выступает на встрече глав стран СНГ
LIVE: Путин выступает на встрече глав стран СНГ
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РИА Новости
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5
4.7
96
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владимир путин, снг, россия, видео
Выступление Владимира Путина на встрече глав стран СНГ
Президент России Владимир Путин выступает с приветственной речью на неформальной встрече глав стран СНГ.
2021-12-28T13:24
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PT40M04S
Выступление Владимира Путина на встрече глав стран СНГ
Президент России Владимир Путин выступает с приветственной речью на неформальной встрече глав стран СНГ.