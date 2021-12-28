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Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов - РИА Новости, 28.12.2021
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T07:54
2021-12-28T07:54
общество
москва
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, вечером пробки могут достичь девяти баллов."В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД", - говорится в сообщении.Для экономии времени в дептрансе рекомендуют использовать городской транспорт.
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общество, москва, россия
07:54 28.12.2021
 
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

Дептранс: во вторник вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Ленинградском проспекте в Москве
Автомобильное движение на Ленинградском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.
Согласно приведенным данным, вечером пробки могут достичь девяти баллов.
"В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД", - говорится в сообщении.
Для экономии времени в дептрансе рекомендуют использовать городской транспорт.
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