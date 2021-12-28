https://ria.ru/20211228/probki-1765757430.html

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов - РИА Новости, 28.12.2021

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T07:54

2021-12-28T07:54

2021-12-28T07:54

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, вечером пробки могут достичь девяти баллов."В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД", - говорится в сообщении.Для экономии времени в дептрансе рекомендуют использовать городской транспорт.

https://ria.ru/20211227/probka-1765595714.html

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