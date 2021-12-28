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Туризм
https://ria.ru/20211228/privivochnyytur-1765808905.html
Россияне потратили на прививочные туры за рубеж 310 миллионов рублей
Россияне потратили на прививочные туры за рубеж 310 миллионов рублей - РИА Новости, 28.12.2021
Россияне потратили на прививочные туры за рубеж 310 миллионов рублей
Россияне потратили на вакцинные путевки уже около 310 миллионов рублей, подсчитала для РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:22
2021-12-28T14:22
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россияне потратили на вакцинные путевки уже около 310 миллионов рублей, подсчитала для РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Точной статистики, сколько наших соотечественников уже побывали за рубежом в прививочных турах, нет. Но, по оценкам, суммарное количество — более шести тысяч человек. Учитывая среднюю стоимость поездки, можно предположить, что россияне потратили совокупно около 310 миллионов рублей", — сказала Ломидзе.По информации туроператоров, в среднем в неделю они обрабатывают от 20 до 100 заявок от желающих пройти за рубежом полный курс иммунизации или получить бустерный укол иностранным препаратом."За минувшие четыре месяца расширилась география "вакцинных" направлений: если на старте предлагались поездки преимущественно в Сербию, то сегодня в пуле этих стран также Хорватия, Греция, Словения, Болгария, Германия и даже Армения", — добавила глава АТОР.Ломидзе также уточнила, что лидер спроса на вакцинные туры из России — Хорватия. По данным экспертов, на эту страну приходится от трети до 99 процентов бронирований.По словам главы АТОР, увеличилось и количество туроператорских компаний, предлагающих поездки за границу с возможностью такой вакцинации.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html
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вакцинация, армения, болгария, словения, хорватия, греция, германия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации
14:22 28.12.2021
 
Россияне потратили на прививочные туры за рубеж 310 миллионов рублей

АТОР: траты россиян на вакцинные туры за рубеж оценили в 310 млн рублей

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россияне потратили на вакцинные путевки уже около 310 миллионов рублей, подсчитала для РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Точной статистики, сколько наших соотечественников уже побывали за рубежом в прививочных турах, нет. Но, по оценкам, суммарное количество — более шести тысяч человек. Учитывая среднюю стоимость поездки, можно предположить, что россияне потратили совокупно около 310 миллионов рублей", — сказала Ломидзе.
По информации туроператоров, в среднем в неделю они обрабатывают от 20 до 100 заявок от желающих пройти за рубежом полный курс иммунизации или получить бустерный укол иностранным препаратом.
"За минувшие четыре месяца расширилась география "вакцинных" направлений: если на старте предлагались поездки преимущественно в Сербию, то сегодня в пуле этих стран также Хорватия, Греция, Словения, Болгария, Германия и даже Армения", — добавила глава АТОР.
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Ломидзе также уточнила, что лидер спроса на вакцинные туры из России — Хорватия. По данным экспертов, на эту страну приходится от трети до 99 процентов бронирований.
По словам главы АТОР, увеличилось и количество туроператорских компаний, предлагающих поездки за границу с возможностью такой вакцинации.
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