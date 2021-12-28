https://ria.ru/20211228/privivochnyytur-1765808905.html

Россияне потратили на прививочные туры за рубеж 310 миллионов рублей

Россияне потратили на прививочные туры за рубеж 310 миллионов рублей - РИА Новости, 28.12.2021

Россияне потратили на прививочные туры за рубеж 310 миллионов рублей

Россияне потратили на вакцинные путевки уже около 310 миллионов рублей, подсчитала для РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:22

2021-12-28T14:22

2021-12-28T14:22

туризм

вакцинация

армения

болгария

словения

хорватия

греция

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734985628_0:111:2073:1277_1920x0_80_0_0_f60eb4973b2805cf1abafad2ac669c6a.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россияне потратили на вакцинные путевки уже около 310 миллионов рублей, подсчитала для РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Точной статистики, сколько наших соотечественников уже побывали за рубежом в прививочных турах, нет. Но, по оценкам, суммарное количество — более шести тысяч человек. Учитывая среднюю стоимость поездки, можно предположить, что россияне потратили совокупно около 310 миллионов рублей", — сказала Ломидзе.По информации туроператоров, в среднем в неделю они обрабатывают от 20 до 100 заявок от желающих пройти за рубежом полный курс иммунизации или получить бустерный укол иностранным препаратом."За минувшие четыре месяца расширилась география "вакцинных" направлений: если на старте предлагались поездки преимущественно в Сербию, то сегодня в пуле этих стран также Хорватия, Греция, Словения, Болгария, Германия и даже Армения", — добавила глава АТОР.Ломидзе также уточнила, что лидер спроса на вакцинные туры из России — Хорватия. По данным экспертов, на эту страну приходится от трети до 99 процентов бронирований.По словам главы АТОР, увеличилось и количество туроператорских компаний, предлагающих поездки за границу с возможностью такой вакцинации.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

https://ria.ru/20211228/prrazdniki-1765712802.html

армения

болгария

словения

хорватия

греция

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакцинация, армения, болгария, словения, хорватия, греция, германия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации