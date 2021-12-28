https://ria.ru/20211228/prigovor-1765869142.html

Евросоюз осудил приговор главе отделения "Мемориала"* Дмитриеву

Евросоюз осудил приговор главе отделения "Мемориала"* Дмитриеву - РИА Новости, 28.12.2021

Евросоюз осудил приговор главе отделения "Мемориала"* Дмитриеву

Европейский союз считает, что приговор, вынесенный 27 декабря в отношении главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историка Юрия Дмитриева, по... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:51

2021-12-28T16:51

2021-12-28T16:51

происшествия

мемориал

европейский суд

петрозаводский городской суд

россия

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Европейский союз считает, что приговор, вынесенный 27 декабря в отношении главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историка Юрия Дмитриева, по обвинениям в педофилии и изготовлении детской порнографии, связан с его правозащитной деятельностью и является нарушением Россией международных обязательств, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.Петрозаводский городской суд по совокупности преступлений в понедельник приговорил главу отделения научно-информационного центра "Мемориал"* историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии. Он признан виновным в развратных действиях над несовершеннолетней приемной дочерью, изготовлении детского порно и незаконном хранении оружия. Защита Дмитриева планирует обжаловать вынесенное решение в Верховном суде Карелии."Суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам колонии. ЕС считает, что этот суровый приговор связан с правозащитной деятельностью и изучением политических репрессий со стороны Дмитриева. ЕС считает приговор неприемлемым нарушением Россией своих международных обязательств", - написал Стано в Twitter.Судебный процесс в отношении Дмитриева проходит уже 3,5 года, с весны 2018-го, в закрытом режиме – в связи со спецификой выдвинутых обвинений.Первый приговор был оглашен в апреле 2018 года, когда Петрозаводский горсуд оправдал Дмитриева в изготовлении детского порно, однако признал виновным в незаконном хранении запчастей к огнестрельному оружию и приговорил к ограничению свободы на 2,5 года.В июне того же года Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. А летом в отношении историка возбудили новое уголовное дело, на этот раз – по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.По версии следствия, подсудимый совершал данные преступления с 2012 по 2016 годы. Тогда же правозащитник был заключен в СИЗО, а оба уголовных дела объединены.В итоге Петрозаводский городской суд в июле 2020 года назначил Дмитриеву 3,5 года колонии строгого режима, признав виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия.В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии в рамках апелляции увеличил срок наказания Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.Дело же по другим статьям Верховный суд отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд. Был вынесен приговор, касающийся статей "Развратные действия", "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов" и "Незаконное хранение оружия, его основных частей".В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда, а в марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20211013/istorik-1754300921.html

https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html

https://ria.ru/20201008/memorial-1578888706.html

https://ria.ru/20211228/memorial-1765817254.html

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происшествия, мемориал, европейский суд, петрозаводский городской суд, россия