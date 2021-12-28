https://ria.ru/20211228/pravitelstvo-1765824412.html

Правительство подготовило концепцию реабилитации инвалидов

Правительство подготовило концепцию реабилитации инвалидов - РИА Новости, 28.12.2021

Правительство подготовило концепцию реабилитации инвалидов

Правительство подготовило концепцию реабилитации инвалидов на ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:59

2021-12-28T13:59

2021-12-28T14:23

общество

правительство рф

михаил мишустин

тюменская область

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство подготовило концепцию реабилитации инвалидов на ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что в первую очередь предстоит обеспечить доступность всех услуг инвалидам: они должны быть качественными, эффективными и безопасными."При этом поддержка людей с ограничениями по здоровью не может быть формальной. Следует относиться с максимальным вниманием к их потребностям", - отметил премьер.Он отметил, что речь идет о формировании благоприятной городской среды, возможности учиться, получить квалификацию. Особое внимание, по его словам, по-прежнему будет направлено на поддержку семей с детьми до трех лет."Чтобы помочь детям старше трех лет, в следующем году запускаем пилотный проект в Свердловской, Тюменской областях в рамках государственной программы "Доступная среда". В федеральном бюджете на 2022 год предусмотрели порядка 300 миллионов рублей на оказание услуг по реабилитации для малышей с ограничениями по здоровью с использованием электронного сертификата", - сказал Мишустин.Он добавил, что все больше российских регионов заявляют о готовности запустить программы по реабилитации инвалидов, которые должны действовать по всей стране."Важно, чтобы граждане с ограничениями по здоровью получали государственную поддержку по месту жительства. В городах нужно создавать многопрофильные центры в шаговой доступности, а для инвалидов, живущих в сельской местности или удаленных территориях, предстоит обеспечить доступ к мобильным службам реабилитации", - добавил Мишустин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/invalid-1764303844.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, тюменская область, россия