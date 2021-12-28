13:51 28.12.2021 (обновлено: 15:25 28.12.2021)
В Китае искали логику в позиции Европы по "Северному потоку — 2" и не нашли
Читатели "Гуаньча": логика европейцев в ситуации с газом и "Северным потоком — 2" неясна
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
"Логика действительно непонятная, как будто "Северный поток — 2" вообще не имеет отношения к Европе", — отметил другой комментатор.
Китайцев поразили попытки европейских стран угрожать Кремлю в условиях дефицита газа и проблем простых потребителей.
"На самом деле от холода пострадают только обычные люди, а эти олигархи не замерзнут и не будут голодать! Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику. Очередное доказательство лицемерия демократии западного образца", — возмутился один из читателей.
"Приставили нож к своему горлу и угрожаете России. Ради чего вы собираетесь умереть? О чем думают немцы?" — написал другой пользователь.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября — тысячу долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря.
Европейские страны неоднократно обвиняли Россию в недостаточных поставках газа и попытках увязать этот вопрос с сертификацией "Северного потока — 2". Москва все обвинения отвергла. Так, президент России Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании топлива как оружия. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов охарактеризовал все обвинения как беспочвенные и неприемлемые.
"Северный поток — 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
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