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В Китае искали логику в позиции Европы по "Северному потоку — 2" и не нашли
В Китае искали логику в позиции Европы по "Северному потоку — 2" и не нашли - РИА Новости, 28.12.2021
В Китае искали логику в позиции Европы по "Северному потоку — 2" и не нашли
Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по поводу ситуации с поставками газа. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:51
2021-12-28T15:25
в мире
украина
китай
германия
газпром
балтийское море
wintershall
северный поток — 2
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по поводу ситуации с поставками газа."Ха-ха, Германия предупредила, что если конфликт на Украине продолжит усиливаться, она не исключает полной остановки "Северного потока — 2". Эти… идиоты направляют пистолет себе в лицо и кричат: "Не бей меня, если будешь бить, я буду стрелять!" — пошутил один из пользователей."Логика действительно непонятная, как будто "Северный поток — 2" вообще не имеет отношения к Европе", — отметил другой комментатор.Китайцев поразили попытки европейских стран угрожать Кремлю в условиях дефицита газа и проблем простых потребителей."На самом деле от холода пострадают только обычные люди, а эти олигархи не замерзнут и не будут голодать! Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику. Очередное доказательство лицемерия демократии западного образца", — возмутился один из читателей."Приставили нож к своему горлу и угрожаете России. Ради чего вы собираетесь умереть? О чем думают немцы?" — написал другой пользователь.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября — тысячу долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Европейские страны неоднократно обвиняли Россию в недостаточных поставках газа и попытках увязать этот вопрос с сертификацией "Северного потока — 2". Москва все обвинения отвергла. Так, президент России Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании топлива как оружия. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов охарактеризовал все обвинения как беспочвенные и неприемлемые."Северный поток — 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, китай, германия, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия
13:51 28.12.2021 (обновлено: 15:25 28.12.2021)
 
В Китае искали логику в позиции Европы по "Северному потоку — 2" и не нашли

Читатели "Гуаньча": логика европейцев в ситуации с газом и "Северным потоком — 2" неясна

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по поводу ситуации с поставками газа.
"Ха-ха, Германия предупредила, что если конфликт на Украине продолжит усиливаться, она не исключает полной остановки "Северного потока — 2". Эти… идиоты направляют пистолет себе в лицо и кричат: "Не бей меня, если будешь бить, я буду стрелять!" — пошутил один из пользователей.
"Логика действительно непонятная, как будто "Северный поток — 2" вообще не имеет отношения к Европе", — отметил другой комментатор.
Китайцев поразили попытки европейских стран угрожать Кремлю в условиях дефицита газа и проблем простых потребителей.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 11:41
Глава МИД Германии Бербок высказалась о "Северном потоке — 2"
"На самом деле от холода пострадают только обычные люди, а эти олигархи не замерзнут и не будут голодать! Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику. Очередное доказательство лицемерия демократии западного образца", — возмутился один из читателей.
"Приставили нож к своему горлу и угрожаете России. Ради чего вы собираетесь умереть? О чем думают немцы?" — написал другой пользователь.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября — тысячу долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 02:53
Handelsblatt: ФРГ ждут отключения электричества без "Северного потока — 2"
Европейские страны неоднократно обвиняли Россию в недостаточных поставках газа и попытках увязать этот вопрос с сертификацией "Северного потока — 2". Москва все обвинения отвергла. Так, президент России Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании топлива как оружия. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов охарактеризовал все обвинения как беспочвенные и неприемлемые.
"Северный поток — 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Подрезают сук, на котором сидят – Путин об ограничениях против газопровода Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 16:53
"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"
 
В миреУкраинаКитайГерманияГазпромБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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