https://ria.ru/20211228/potok-1765822639.html

В Китае искали логику в позиции Европы по "Северному потоку — 2" и не нашли

В Китае искали логику в позиции Европы по "Северному потоку — 2" и не нашли - РИА Новости, 28.12.2021

В Китае искали логику в позиции Европы по "Северному потоку — 2" и не нашли

Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по поводу ситуации с поставками газа. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:51

2021-12-28T13:51

2021-12-28T15:25

в мире

украина

китай

германия

газпром

балтийское море

wintershall

северный поток — 2

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по поводу ситуации с поставками газа."Ха-ха, Германия предупредила, что если конфликт на Украине продолжит усиливаться, она не исключает полной остановки "Северного потока — 2". Эти… идиоты направляют пистолет себе в лицо и кричат: "Не бей меня, если будешь бить, я буду стрелять!" — пошутил один из пользователей."Логика действительно непонятная, как будто "Северный поток — 2" вообще не имеет отношения к Европе", — отметил другой комментатор.Китайцев поразили попытки европейских стран угрожать Кремлю в условиях дефицита газа и проблем простых потребителей."На самом деле от холода пострадают только обычные люди, а эти олигархи не замерзнут и не будут голодать! Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику. Очередное доказательство лицемерия демократии западного образца", — возмутился один из читателей."Приставили нож к своему горлу и угрожаете России. Ради чего вы собираетесь умереть? О чем думают немцы?" — написал другой пользователь.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября — тысячу долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Европейские страны неоднократно обвиняли Россию в недостаточных поставках газа и попытках увязать этот вопрос с сертификацией "Северного потока — 2". Москва все обвинения отвергла. Так, президент России Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании топлива как оружия. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов охарактеризовал все обвинения как беспочвенные и неприемлемые."Северный поток — 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211228/potok-1765792062.html

https://ria.ru/20211228/potok-1765749576.html

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