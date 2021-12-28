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Театр на Юго-Западе представит новую постановку “Книжный воришка”

Театр на Юго-Западе представит новую постановку “Книжный воришка” - РИА Новости, 28.12.2021

Театр на Юго-Западе представит новую постановку “Книжный воришка”

Театр на Юго-Западе, основанный в 1977 году, каждый сезон дарит зрителю не одну премьеру. Юбилейный сезон был открыт спектаклем “Ромул Великий”, а сейчас, в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:22

2021-12-28T12:22

2021-12-28T12:22

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МОСКВА, 28 дек – Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе, основанный в 1977 году, каждый сезон дарит зрителю не одну премьеру. Юбилейный сезон был открыт спектаклем “Ромул Великий”, а сейчас, в канун Нового года, 24 и 25 декабря, молодой режиссер Максим Лакомкин представил свою новую постановку по мотивам произведений Маркуса Зусака.В свой спектакль на достаточно тяжелую тему - ребенок и война - Максим заложил основную мысль о том, что даже в самые трудные времена можно найти свет.Война, голодные и страшные годы… Множество детей остались без родителей.Маленькая Лизель попадает в чужую семью под Мюнхеном.Спектакль, доказывающий, что люди, даже в самых трудных условиях остаются людьми, и все рамки - условны. Немцы и евреи, католики и протестанты, черные и белые, любой человек - все мы равны….… особенно перед лицом Смерти."Герои моего спектакля, они как бы в "домике" – есть у меня в спектакле такой образ. Они его носят с собой везде и всегда. В большом и бурлящем потоке жизни они пытаются найти себе местечко на окраине, где можно просто тихо жить и творить свою маленькую историю, не растворяясь в большом потоке. Мы все растворяемся в нем, и в этом есть некая безысходность. О чем-то таком мой спектакль. О фашизме конкретно я не говорю, скорее об обществе. Не о его жестокости, а о том, что мы так созданы: "те, кто не с нами, те против нас". 99% людей устроены так: "либо ты со мной, либо ты не со мной" - так говорит о своем спектакле сам режиссер.Ближайшие даты спектакля: 21, 22 января, 10, 11 февраляОграничение 12+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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