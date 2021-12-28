https://ria.ru/20211228/posolstvo-1765902169.html
В Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИ
В Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2021
В Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИ
Бутылку с зажигательной смесью бросили в здание посольства Турции в Польше во вторник, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:33
2021-12-28T19:33
2021-12-28T19:33
в мире
турция
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765902059_0:38:2728:1573_1920x0_80_0_0_073b97a8cf06e37aea30c7ce3983cd34.jpg
ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости. Бутылку с зажигательной смесью бросили в здание посольства Турции в Польше во вторник, сообщает радиостанция RMF FM.Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками посольства.По неофициальной информации радиостанции, полиция задержала 34-летнего гражданина Турции. "Судя по записи камер наблюдения, мужчину сопровождал второй человек, который сбежал", - говорится в сообщении.Кроме того, на тротуаре полицейские обнаружили бумажный пакет, в котором находились четыре коктейля Молотова, сообщает RMF FM.
https://ria.ru/20211220/napadenie-1764575554.html
турция
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765902059_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_90eb2000a37e094c78a040f18976730e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, польша
В Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИ
RMF FM: коктейль Молотова бросили в посольство Турции в Польше, никто не пострадал
ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости.
Бутылку с зажигательной смесью бросили в здание посольства Турции
в Польше
во вторник, сообщает радиостанция RMF FM
.
"В здание посольства Турции на улице Раковецкой бросили бутылку с зажигательной смесью, так называемый коктейль Молотова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками посольства.
По неофициальной информации радиостанции, полиция задержала 34-летнего гражданина Турции. "Судя по записи камер наблюдения, мужчину сопровождал второй человек, который сбежал", - говорится в сообщении.
Кроме того, на тротуаре полицейские обнаружили бумажный пакет, в котором находились четыре коктейля Молотова, сообщает RMF FM.