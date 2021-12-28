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В Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИ

В Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2021

В Польше коктейль Молотова бросили в посольство Турции, сообщили СМИ

Бутылку с зажигательной смесью бросили в здание посольства Турции в Польше во вторник, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T19:33

2021-12-28T19:33

2021-12-28T19:33

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ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости. Бутылку с зажигательной смесью бросили в здание посольства Турции в Польше во вторник, сообщает радиостанция RMF FM.Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками посольства.По неофициальной информации радиостанции, полиция задержала 34-летнего гражданина Турции. "Судя по записи камер наблюдения, мужчину сопровождал второй человек, который сбежал", - говорится в сообщении.Кроме того, на тротуаре полицейские обнаружили бумажный пакет, в котором находились четыре коктейля Молотова, сообщает RMF FM.

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в мире, турция, польша