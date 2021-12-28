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Французы поняли, чего нужно бояться в случае с Россией
Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться" - РИА Новости, 28.12.2021
Французы поняли, чего нужно бояться в случае с Россией
Читатели Le Figaro высказались о недавно проведенных испытаниях гиперзвуковой системы "Циркон". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:23
2021-12-28T09:23
в мире
вьетнам
франция
москва
владимир путин
циркон
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro высказались о недавно проведенных испытаниях гиперзвуковой системы "Циркон"."Это поубавит рвение американцев. После Вьетнама они так ничего и не поняли", — написал один из пользователей."Что об этом думает господин Ле Дриан, который предлагал глупейшие варианты "нашего возмездия" в случае вторжения Москвы на Украину?" — добавил icds001.Однако некоторые комментаторы не так восторженно восприняли запуски ракет и посоветовали присмотреться к другому российскому оружию."Ничего нового, русские разрабатывают эти ракеты, не являющиеся стратегическими, в течение нескольких лет. Поэтому те, кто визжит о конце света, могут прекратить свои рыдания. Бояться надо дрона-торпедоносца "Посейдон", — отметил читатель araucaria luxurians.Также французы высказались по поводу президента России Владимира Путина, который и сообщил об успешном проведении испытаний."Путин прав, Россия сегодня намного более демократична и заботлива по отношению к своему народу, чем все западные псевдодемократии. Браво, Владимир!" — написал EOT.В пятницу Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию рассказал о последних испытаниях системы "Циркон". По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211224/berbok-1765254561.html
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в мире, вьетнам, франция, москва, владимир путин, циркон, россия
09:23 28.12.2021
 
Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться"

Читатели Le Figaro: у России нужно боятся дрона-торпедоносца "Посейдон"

© Минобороны РФОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro высказались о недавно проведенных испытаниях гиперзвуковой системы "Циркон".
"Это поубавит рвение американцев. После Вьетнама они так ничего и не поняли", — написал один из пользователей.
"Что об этом думает господин Ле Дриан, который предлагал глупейшие варианты "нашего возмездия" в случае вторжения Москвы на Украину?" — добавил icds001.
Однако некоторые комментаторы не так восторженно восприняли запуски ракет и посоветовали присмотреться к другому российскому оружию.
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"Ничего нового, русские разрабатывают эти ракеты, не являющиеся стратегическими, в течение нескольких лет. Поэтому те, кто визжит о конце света, могут прекратить свои рыдания. Бояться надо дрона-торпедоносца "Посейдон", — отметил читатель araucaria luxurians.
Также французы высказались по поводу президента России Владимира Путина, который и сообщил об успешном проведении испытаний.
"Путин прав, Россия сегодня намного более демократична и заботлива по отношению к своему народу, чем все западные псевдодемократии. Браво, Владимир!" — написал EOT.
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Французы сравнили главу МИД с лягушкой после угроз в адрес России
В пятницу Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию рассказал о последних испытаниях системы "Циркон". По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.
Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.
Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В миреВьетнамФранцияМоскваВладимир ПутинЦирконРоссия
 
 
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