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Французы поняли, чего нужно бояться в случае с Россией

Французы нашли у России оружие, которого "надо бояться" - РИА Новости, 28.12.2021

Французы поняли, чего нужно бояться в случае с Россией

Читатели Le Figaro высказались о недавно проведенных испытаниях гиперзвуковой системы "Циркон". РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:23

2021-12-28T09:23

2021-12-28T09:23

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro высказались о недавно проведенных испытаниях гиперзвуковой системы "Циркон"."Это поубавит рвение американцев. После Вьетнама они так ничего и не поняли", — написал один из пользователей."Что об этом думает господин Ле Дриан, который предлагал глупейшие варианты "нашего возмездия" в случае вторжения Москвы на Украину?" — добавил icds001.Однако некоторые комментаторы не так восторженно восприняли запуски ракет и посоветовали присмотреться к другому российскому оружию."Ничего нового, русские разрабатывают эти ракеты, не являющиеся стратегическими, в течение нескольких лет. Поэтому те, кто визжит о конце света, могут прекратить свои рыдания. Бояться надо дрона-торпедоносца "Посейдон", — отметил читатель araucaria luxurians.Также французы высказались по поводу президента России Владимира Путина, который и сообщил об успешном проведении испытаний."Путин прав, Россия сегодня намного более демократична и заботлива по отношению к своему народу, чем все западные псевдодемократии. Браво, Владимир!" — написал EOT.В пятницу Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию рассказал о последних испытаниях системы "Циркон". По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211224/berbok-1765254561.html

https://ria.ru/20211217/drian-1764223441.html

https://ria.ru/20211214/g7-1763622200.html

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в мире, вьетнам, франция, москва, владимир путин, циркон, россия