https://ria.ru/20211228/port-1765787071.html

Порты Феодосии и Керчи перейдут в федеральную собственность

Порты Феодосии и Керчи перейдут в федеральную собственность - РИА Новости, 28.12.2021

Порты Феодосии и Керчи перейдут в федеральную собственность

Феодосийский и Керченский морские порты передадут в федеральную собственность, штат сотрудников будет сохранен, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:25

2021-12-28T11:25

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республика крым

экономика

феодосия

керчь

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Феодосийский и Керченский морские порты передадут в федеральную собственность, штат сотрудников будет сохранен, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Керченский и Феодосийский порты передаем в федеральную собственность при сохранении штатной численности, трудового коллектива", - сказал Аксенов на ежегодной итоговой пресс-конференции.По его словам, это будет способствовать обеспечению загрузки портов.

https://ria.ru/20191227/1562958119.html

республика крым

феодосия

керчь

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республика крым, экономика, феодосия, керчь, сергей аксенов (политик)