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Порты Феодосии и Керчи перейдут в федеральную собственность
Порты Феодосии и Керчи перейдут в федеральную собственность - РИА Новости, 28.12.2021
Порты Феодосии и Керчи перейдут в федеральную собственность
Феодосийский и Керченский морские порты передадут в федеральную собственность, штат сотрудников будет сохранен, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:25
2021-12-28T11:25
2021-12-28T12:13
республика крым
экономика
феодосия
керчь
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Феодосийский и Керченский морские порты передадут в федеральную собственность, штат сотрудников будет сохранен, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Керченский и Феодосийский порты передаем в федеральную собственность при сохранении штатной численности, трудового коллектива", - сказал Аксенов на ежегодной итоговой пресс-конференции.По его словам, это будет способствовать обеспечению загрузки портов.
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республика крым, экономика, феодосия, керчь, сергей аксенов (политик)
11:25 28.12.2021 (обновлено: 12:13 28.12.2021)
Порты Феодосии и Керчи перейдут в федеральную собственность
Феодосийский и Керченский морские порты передадут в федеральную собственность