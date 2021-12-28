https://ria.ru/20211228/popova-1765838821.html

Готовится подписание соглашения с СНГ о реагировании на ЧС, сообщила Попова

Готовится подписание соглашения с СНГ о реагировании на ЧС, сообщила Попова - РИА Новости, 28.12.2021

Готовится подписание соглашения с СНГ о реагировании на ЧС, сообщила Попова

В 2022 году готовится подписание соглашения РФ со странами СНГ о реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, заявила глава... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:58

2021-12-28T14:58

2021-12-28T14:58

общество

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В 2022 году готовится подписание соглашения РФ со странами СНГ о реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В 2022 году готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера", - сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ.

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765838117.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия