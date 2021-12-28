https://ria.ru/20211228/popova-1765838821.html
Готовится подписание соглашения с СНГ о реагировании на ЧС, сообщила Попова
Готовится подписание соглашения с СНГ о реагировании на ЧС, сообщила Попова - РИА Новости, 28.12.2021
Готовится подписание соглашения с СНГ о реагировании на ЧС, сообщила Попова
В 2022 году готовится подписание соглашения РФ со странами СНГ о реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, заявила глава... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:58
2021-12-28T14:58
2021-12-28T14:58
общество
снг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В 2022 году готовится подписание соглашения РФ со странами СНГ о реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В 2022 году готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера", - сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ.
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общество, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
Готовится подписание соглашения с СНГ о реагировании на ЧС, сообщила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: готовится подписание соглашения с СНГ о реагировании на ЧС