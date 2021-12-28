https://ria.ru/20211228/popova-1765828374.html
Путин пригласил Попову на саммит СНГ
Путин пригласил Попову на саммит СНГ - РИА Новости, 28.12.2021
Путин пригласил Попову на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин пригласил главу Роспотребнадзора Анну Попову на неформальный саммит СНГ, чтобы она рассказала о дальнейших направлениях работы... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:15
2021-12-28T14:15
2021-12-28T14:29
в мире
снг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил главу Роспотребнадзора Анну Попову на неформальный саммит СНГ, чтобы она рассказала о дальнейших направлениях работы для борьбы с коронавирусом."Наши коллеги сотрудничают (в борьбе в коронавирусом - ред.), сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена тест-системами и другими средствами преодоления этой болезни. И для того, чтобы начать нашу работу, дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову", - сказал Путин."Она доложит нам сейчас свое видение того, где мы находимся на этом пути, что, по мнению специалистов наших с вами, нужно сделать совместно, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эту проблему, эту эпидемию", - пояснил он.
https://ria.ru/20211228/immunitet-1765754080.html
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в мире, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
14:15 28.12.2021 (обновлено: 14:29 28.12.2021)
Путин пригласил Попову на саммит СНГ
Президент России Путин пригласил главу Роспотребнадзора Попову на саммит СНГ