https://ria.ru/20211228/popova-1765828374.html

Путин пригласил Попову на саммит СНГ

Путин пригласил Попову на саммит СНГ - РИА Новости, 28.12.2021

Путин пригласил Попову на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин пригласил главу Роспотребнадзора Анну Попову на неформальный саммит СНГ, чтобы она рассказала о дальнейших направлениях работы... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:15

2021-12-28T14:15

2021-12-28T14:29

в мире

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

владимир путин

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил главу Роспотребнадзора Анну Попову на неформальный саммит СНГ, чтобы она рассказала о дальнейших направлениях работы для борьбы с коронавирусом."Наши коллеги сотрудничают (в борьбе в коронавирусом - ред.), сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена тест-системами и другими средствами преодоления этой болезни. И для того, чтобы начать нашу работу, дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову", - сказал Путин."Она доложит нам сейчас свое видение того, где мы находимся на этом пути, что, по мнению специалистов наших с вами, нужно сделать совместно, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эту проблему, эту эпидемию", - пояснил он.

https://ria.ru/20211228/immunitet-1765754080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии