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Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников
Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников - РИА Новости, 28.12.2021
Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников
Российские власти продолжат оказывать финансовую помощь регионам для привлечения медицинских специалистов, дополнительные средства получат четыре региона,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:38
2021-12-28T17:38
общество
республика тыва
алтайский край
самарская область
михаил мишустин
здоровье - общество
республика мордовия
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские власти продолжат оказывать финансовую помощь регионам для привлечения медицинских специалистов, дополнительные средства получат четыре региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."К сожалению, не везде хватает специалистов, это ощущается даже в крупных городах. Но, конечно, больше всего в малых населенных пунктах и на селе. Врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки, которые туда приезжают, получают специальные выплаты – до одного миллиона рублей, в зависимости от должности и района", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусов."Такая мера поддержки доказала свою эффективность и мы направим дополнительные средства регионам, где она особенно нужна. Это республики Мордовия, Тыва, Алтайский край и Самарская область. Они смогут пригласить к себе востребованных медработников. В следующем году мы продолжим эту программу", - добавил Мишустин.
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общество, республика тыва, алтайский край, самарская область, михаил мишустин, здоровье - общество, республика мордовия, россия
17:38 28.12.2021
 
Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников

Премьер Мишустин: власти продолжат оказывать помощь регионам, где не хватает медработников

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в поликлинике
Медицинские работники и пациенты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские власти продолжат оказывать финансовую помощь регионам для привлечения медицинских специалистов, дополнительные средства получат четыре региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"К сожалению, не везде хватает специалистов, это ощущается даже в крупных городах. Но, конечно, больше всего в малых населенных пунктах и на селе. Врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки, которые туда приезжают, получают специальные выплаты – до одного миллиона рублей, в зависимости от должности и района", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусов.
"Такая мера поддержки доказала свою эффективность и мы направим дополнительные средства регионам, где она особенно нужна. Это республики Мордовия, Тыва, Алтайский край и Самарская область. Они смогут пригласить к себе востребованных медработников. В следующем году мы продолжим эту программу", - добавил Мишустин.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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ОбществоРеспублика ТываАлтайский крайСамарская областьМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоРеспублика МордовияРоссия
 
 
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