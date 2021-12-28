https://ria.ru/20211228/pomosch-1765880724.html
Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников
Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников - РИА Новости, 28.12.2021
Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников
Российские власти продолжат оказывать финансовую помощь регионам для привлечения медицинских специалистов, дополнительные средства получат четыре региона,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:38
2021-12-28T17:38
2021-12-28T17:38
общество
республика тыва
алтайский край
самарская область
михаил мишустин
здоровье - общество
республика мордовия
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские власти продолжат оказывать финансовую помощь регионам для привлечения медицинских специалистов, дополнительные средства получат четыре региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."К сожалению, не везде хватает специалистов, это ощущается даже в крупных городах. Но, конечно, больше всего в малых населенных пунктах и на селе. Врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки, которые туда приезжают, получают специальные выплаты – до одного миллиона рублей, в зависимости от должности и района", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусов."Такая мера поддержки доказала свою эффективность и мы направим дополнительные средства регионам, где она особенно нужна. Это республики Мордовия, Тыва, Алтайский край и Самарская область. Они смогут пригласить к себе востребованных медработников. В следующем году мы продолжим эту программу", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765865967.html
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общество, республика тыва, алтайский край, самарская область, михаил мишустин, здоровье - общество, республика мордовия, россия
Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников
Премьер Мишустин: власти продолжат оказывать помощь регионам, где не хватает медработников