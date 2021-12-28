https://ria.ru/20211228/pomosch-1765878168.html

Минздрав уделил особое внимание организации медпомощи в праздники

Минздрав уделил особое внимание организации медпомощи в праздники - РИА Новости, 28.12.2021

Минздрав уделил особое внимание организации медпомощи в праздники

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по коронавирусу сообщил, что при подготовке к новогодним праздникам... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:26

2021-12-28T17:26

2021-12-28T17:26

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по коронавирусу сообщил, что при подготовке к новогодним праздникам уделено особое внимание вопросам организации экстренной и неотложной помощи."Готовясь к новогодним праздникам, мы в период новогодних каникул ожидаем поступления пациентов с острыми состояниями, связанными с угрозами жизни. Это, конечно, же обострения заболеваний органов пищеварения, отравления, травмы, ожоги, и, конечно же, злоупотребления алкоголем, которые подчас вызывают алкогольассоциированные сердечно-сосудистые катастрофы - инфаркты, инсульты", - сказал Мурашко.Он добавил, что предстоит уже второй Новый год в период пандемии."Поэтому мы, учитывая опыт прошлого года, уделили особое внимание вопросам организации экстренной и неотложной помощи. На очередном селекторе сегодня мы в том числе провели координацию центра медицины катастроф, травматологических, ожоговых центров, реанимационных, консультативных центров", - отметил министр.Он также добавил, что дано указание, чтобы в случае возникновения ситуаций с дорожно-транспортными происшествиями или с какими-то чрезвычайными происшествиями, консультироваться на уровне федерального учреждения."Также организован контроль за наличием бесперебойного обеспечения медицинских организаций лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом и средствами диагностики", - отметил Мурашко.Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководителям федеральных центров, оказывающих медицинскую помощь, дано поручение организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в связи с новогодними праздниками, сообщил Михаил Мурашко.По его словам, реализация указанных мер призвана снизить риски сбоев в организации медицинской помощи."Также Росздравнадзору дано указание по усилению работы "горячей линии" для обращения граждан", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211227/mediki-1765600604.html

https://ria.ru/20211228/mery-1765874115.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия