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Минздрав уделил особое внимание организации медпомощи в праздники
Минздрав уделил особое внимание организации медпомощи в праздники - РИА Новости, 28.12.2021
Минздрав уделил особое внимание организации медпомощи в праздники
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по коронавирусу сообщил, что при подготовке к новогодним праздникам... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:26
2021-12-28T17:26
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по коронавирусу сообщил, что при подготовке к новогодним праздникам уделено особое внимание вопросам организации экстренной и неотложной помощи."Готовясь к новогодним праздникам, мы в период новогодних каникул ожидаем поступления пациентов с острыми состояниями, связанными с угрозами жизни. Это, конечно, же обострения заболеваний органов пищеварения, отравления, травмы, ожоги, и, конечно же, злоупотребления алкоголем, которые подчас вызывают алкогольассоциированные сердечно-сосудистые катастрофы - инфаркты, инсульты", - сказал Мурашко.Он добавил, что предстоит уже второй Новый год в период пандемии."Поэтому мы, учитывая опыт прошлого года, уделили особое внимание вопросам организации экстренной и неотложной помощи. На очередном селекторе сегодня мы в том числе провели координацию центра медицины катастроф, травматологических, ожоговых центров, реанимационных, консультативных центров", - отметил министр.Он также добавил, что дано указание, чтобы в случае возникновения ситуаций с дорожно-транспортными происшествиями или с какими-то чрезвычайными происшествиями, консультироваться на уровне федерального учреждения."Также организован контроль за наличием бесперебойного обеспечения медицинских организаций лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом и средствами диагностики", - отметил Мурашко.Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководителям федеральных центров, оказывающих медицинскую помощь, дано поручение организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в связи с новогодними праздниками, сообщил Михаил Мурашко.По его словам, реализация указанных мер призвана снизить риски сбоев в организации медицинской помощи."Также Росздравнадзору дано указание по усилению работы "горячей линии" для обращения граждан", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20211227/mediki-1765600604.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
17:26 28.12.2021
 
Минздрав уделил особое внимание организации медпомощи в праздники

В Минздраве уделили особое внимание организации экстренной и неотложной помощи в праздники

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по коронавирусу сообщил, что при подготовке к новогодним праздникам уделено особое внимание вопросам организации экстренной и неотложной помощи.
"Готовясь к новогодним праздникам, мы в период новогодних каникул ожидаем поступления пациентов с острыми состояниями, связанными с угрозами жизни. Это, конечно, же обострения заболеваний органов пищеварения, отравления, травмы, ожоги, и, конечно же, злоупотребления алкоголем, которые подчас вызывают алкогольассоциированные сердечно-сосудистые катастрофы - инфаркты, инсульты", - сказал Мурашко.
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Он добавил, что предстоит уже второй Новый год в период пандемии.
"Поэтому мы, учитывая опыт прошлого года, уделили особое внимание вопросам организации экстренной и неотложной помощи. На очередном селекторе сегодня мы в том числе провели координацию центра медицины катастроф, травматологических, ожоговых центров, реанимационных, консультативных центров", - отметил министр.
Он также добавил, что дано указание, чтобы в случае возникновения ситуаций с дорожно-транспортными происшествиями или с какими-то чрезвычайными происшествиями, консультироваться на уровне федерального учреждения.
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"Также организован контроль за наличием бесперебойного обеспечения медицинских организаций лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом и средствами диагностики", - отметил Мурашко.
Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководителям федеральных центров, оказывающих медицинскую помощь, дано поручение организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в связи с новогодними праздниками, сообщил Михаил Мурашко.
"Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовано круглосуточное дежурство руководящего состава. Также руководящий состав, дежурство будет организовано и в федеральных центрах, оказывающих медицинскую помощь в круглосуточном режиме", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу, говоря об организации оказания медпомощи на Новый год.
По его словам, реализация указанных мер призвана снизить риски сбоев в организации медицинской помощи.
"Также Росздравнадзору дано указание по усилению работы "горячей линии" для обращения граждан", - сказал Мурашко.
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