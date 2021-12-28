https://ria.ru/20211228/politsiya-1765804145.html

В Красноярском крае проверяют данные об осквернении бюстов Героев СССР

В Красноярском крае проверяют данные об осквернении бюстов Героев СССР - РИА Новости, 28.12.2021

В Красноярском крае проверяют данные об осквернении бюстов Героев СССР

Полиция в красноярском Канске проверяет информацию о появлении краски на памятниках Героям Советского Союза, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:27

2021-12-28T12:27

2021-12-28T12:27

происшествия

ссср

канск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 28 дек - РИА Новости. Полиция в красноярском Канске проверяет информацию о появлении краски на памятниках Героям Советского Союза, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.Ранее в соцсетях распространилась информация, что на мемориале Победы неизвестные обстреляли краской бюсты Героев СССР."Сотрудниками МО МВД России "Канский" назначено проведение проверки по факту нанесения неизвестными черной краски на бюсты Героев Советского Союза на мемориале Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.По информации ведомства, факт был выявлен в ходе мониторинга интернета. Сообщений об инциденте от граждан не поступало.

https://ria.ru/20211224/bloger-1765313546.html

ссср

канск

красноярский край

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происшествия, ссср, канск, красноярский край