https://ria.ru/20211228/pokhmele-1765784892.html
"Рюмку масла и пошел". Мясников поделился секретным способом не пьянеть
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье - РИА Новости, 28.12.2021
"Рюмку масла и пошел". Мясников поделился секретным способом не пьянеть
Обезболивающие препараты не избавят от похмелья наутро после застолья, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:15
2021-12-28T11:15
2021-12-28T12:38
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Обезболивающие препараты не избавят от похмелья наутро после застолья, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По словам медика, анальгетики не принесут пользы: наоборот, создадут дополнительную нагрузку на печень и желудок.Он также отметил, что советы "не повышать градус" и не смешивать алкогольные напитки не помогут избежать похмелья, если человек выпил слишком много.Тем не менее Мясников поделился одним способом, о котором узнал из книги для разведчиков середины XX века."Там было написано: когда идете на встречу с агентом, где предполагается алкоголь, следует выпить рюмку прованского масла", — пояснил специалист, добавив, что речь идет об оливковом масле, которое помогает не опьянеть.Ранее нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн посоветовал на следующий день после новогоднего застолья есть кисломолочные продукты, крепкие бульоны, супы, соленья, а также пить рассол, чтобы снизить интоксикацию организма.
https://ria.ru/20210613/pokhmele-1736812106.html
https://ria.ru/20210101/pokhmele-1591450148.html
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общество, александр мясников (врач)
11:15 28.12.2021 (обновлено: 12:38 28.12.2021)
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Врач Мясников: анальгетики не избавят от похмелья, а создадут нагрузку на желудок и печень