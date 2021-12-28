https://ria.ru/20211228/pogoda-1765838703.html
Синоптики пообещали россиянам "голубоватый" январь
Синоптики пообещали россиянам "голубоватый" январь - РИА Новости, 28.12.2021
Синоптики пообещали россиянам "голубоватый" январь
Температура в январе почти на всей территории страны будет на уровне многолетних значений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:58
2021-12-28T14:58
2021-12-28T16:56
новый год — 2022
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765058137_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_994a134d4c6471ddb1b359759bf9f6a2.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Температура в январе почти на всей территории страны будет на уровне многолетних значений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Синоптик добавил, что только на юго-востоке Европейской территории отметка термометра будет выше многолетних значений.По словам Вильфанда, средние показатели января говорят о том, что зима будет неровной, с перепадами температуры.
https://ria.ru/20211226/pogoda-1765548411.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765058137_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c2567c6617f1d8a1bd7b92adc2dfa922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гидрометцентр, роман вильфанд
14:58 28.12.2021 (обновлено: 16:56 28.12.2021)
Синоптики пообещали россиянам "голубоватый" январь
Глава Гидрометцентра Вильфанд: температура в январе будет чуть ниже средних значений