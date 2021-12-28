https://ria.ru/20211228/pogoda-1765838703.html

Синоптики пообещали россиянам "голубоватый" январь

Синоптики пообещали россиянам "голубоватый" январь - РИА Новости, 28.12.2021

Синоптики пообещали россиянам "голубоватый" январь

Температура в январе почти на всей территории страны будет на уровне многолетних значений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:58

2021-12-28T14:58

2021-12-28T16:56

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общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Температура в январе почти на всей территории страны будет на уровне многолетних значений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Синоптик добавил, что только на юго-востоке Европейской территории отметка термометра будет выше многолетних значений.По словам Вильфанда, средние показатели января говорят о том, что зима будет неровной, с перепадами температуры.

https://ria.ru/20211226/pogoda-1765548411.html

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд