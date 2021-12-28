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Синоптик пообещал потепление в Европейской России в новогоднюю ночь

Синоптик пообещал потепление в Европейской России в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2021

Синоптик пообещал потепление в Европейской России в новогоднюю ночь

Температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в центре и на северо-западе Европейской России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:57

2021-12-28T14:57

2021-12-28T16:06

общество

архангельск

москва

гидрометцентр

новый год

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в центре и на северо-западе Европейской России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" во вторник."В новогоднюю ночь (в Москве и области - ред.) -3-8 градусов, а дневная температура от 0 до -5. Температура выше нормы на 4-5 градусов. Это характерно для всего центрального федерального округа. Можно сказать, что и для Северо-Запада Европейской России. Теплая погода", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что в Архангельске и Коми температура существенно ниже.

https://ria.ru/20211228/priroda-1765832122.html

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общество, архангельск, москва, гидрометцентр, новый год, роман вильфанд, погода, россия