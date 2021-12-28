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Синоптик пообещал потепление в Европейской России в новогоднюю ночь
Синоптик пообещал потепление в Европейской России в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2021
Синоптик пообещал потепление в Европейской России в новогоднюю ночь
Температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в центре и на северо-западе Европейской России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:57
2021-12-28T14:57
2021-12-28T16:06
общество
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москва
гидрометцентр
новый год
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погода
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в центре и на северо-западе Европейской России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" во вторник."В новогоднюю ночь (в Москве и области - ред.) -3-8 градусов, а дневная температура от 0 до -5. Температура выше нормы на 4-5 градусов. Это характерно для всего центрального федерального округа. Можно сказать, что и для Северо-Запада Европейской России. Теплая погода", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что в Архангельске и Коми температура существенно ниже.
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общество, архангельск, москва, гидрометцентр, новый год, роман вильфанд, погода, россия
14:57 28.12.2021 (обновлено: 16:06 28.12.2021)
Синоптик пообещал потепление в Европейской России в новогоднюю ночь
Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал теплую новогоднюю ночь в Европейской России