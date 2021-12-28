https://ria.ru/20211228/pogoda-1765758265.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 28.12.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и температура воздуха минус 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, рассказал РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:22
2021-12-28T08:22
2021-12-28T08:22
общество
московская область (подмосковье)
москва
новый год
погода
михаил леус
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и температура воздуха минус 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние и периферия антициклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. В Москве минус 8-10 градусов, в Подмосковье - от минус 7 до 12 градусов мороза. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы", - рассказал Леус.
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/pogoda-1765329665.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, новый год, погода, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: облачная с прояснениями погода, небольшой снег ожидают москвичей во вторник