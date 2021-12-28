https://ria.ru/20211228/pogoda-1765758265.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 28.12.2021

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и температура воздуха минус 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, рассказал РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T08:22

2021-12-28T08:22

2021-12-28T08:22

общество

московская область (подмосковье)

москва

новый год

погода

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764905985_0:171:2799:1745_1920x0_80_0_0_a84c0760a8afec8121e44476ad2d0663.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и температура воздуха минус 8-10 градусов ожидают москвичей во вторник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние и периферия антициклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. В Москве минус 8-10 градусов, в Подмосковье - от минус 7 до 12 градусов мороза. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы", - рассказал Леус.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/pogoda-1765329665.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, новый год, погода, михаил леус