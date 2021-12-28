https://ria.ru/20211228/pereselenie-1765786622.html

Лавров: надо расширить перечень регионов для переселения соотечественников

Лавров: надо расширить перечень регионов для переселения соотечественников - РИА Новости, 28.12.2021

Лавров: надо расширить перечень регионов для переселения соотечественников

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников, а также исключить немотивированные отказы в получении... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:23

2021-12-28T11:23

2021-12-28T11:37

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761584046_0:39:3360:1928_1920x0_80_0_0_edd529e3e200b799f495e10e17f5f178.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников, а также исключить немотивированные отказы в получении российского гражданства."Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. И сейчас особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих, потенциальных граждан России в районы Восточной Сибири", - сказал он, выступая на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Лавров также добавил, что нужно поставить цель исключить немотивированные отказы в получении гражданства РФ.

https://ria.ru/20210913/pereselenie-1749895297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия