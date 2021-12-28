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Лавров: надо расширить перечень регионов для переселения соотечественников
Лавров: надо расширить перечень регионов для переселения соотечественников - РИА Новости, 28.12.2021
Лавров: надо расширить перечень регионов для переселения соотечественников
Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников, а также исключить немотивированные отказы в получении... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:23
2021-12-28T11:23
2021-12-28T11:37
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников, а также исключить немотивированные отказы в получении российского гражданства."Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. И сейчас особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих, потенциальных граждан России в районы Восточной Сибири", - сказал он, выступая на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Лавров также добавил, что нужно поставить цель исключить немотивированные отказы в получении гражданства РФ.
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общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
11:23 28.12.2021 (обновлено: 11:37 28.12.2021)
Лавров: надо расширить перечень регионов для переселения соотечественников
Глава МИД Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников