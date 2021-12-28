https://ria.ru/20211228/pereosnaschenie-1765882608.html

Мурашко рассказал о переоснащении микробиологических лабораторий

Мурашко рассказал о переоснащении микробиологических лабораторий - РИА Новости, 28.12.2021

Мурашко рассказал о переоснащении микробиологических лабораторий

Работа по переоснащению микробиологических лабораторий завершается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:42

2021-12-28T17:42

2021-12-28T17:42

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Работа по переоснащению микробиологических лабораторий завершается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Завершается программа по переоснащению микробиологических лабораторий. В общей сложности было выделено из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей, освоение составило почти 90%. 11 субъектов должны завершить мероприятия до конца года и фактически мы получим современные мощные лаборатории третьего уровня в каждом субъекте Российской Федерации",- сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765871410.html

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михаил мурашко, россия