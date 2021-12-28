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Мурашко рассказал о переоснащении микробиологических лабораторий
Мурашко рассказал о переоснащении микробиологических лабораторий - РИА Новости, 28.12.2021
Мурашко рассказал о переоснащении микробиологических лабораторий
Работа по переоснащению микробиологических лабораторий завершается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:42
2021-12-28T17:42
2021-12-28T17:42
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Работа по переоснащению микробиологических лабораторий завершается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Завершается программа по переоснащению микробиологических лабораторий. В общей сложности было выделено из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей, освоение составило почти 90%. 11 субъектов должны завершить мероприятия до конца года и фактически мы получим современные мощные лаборатории третьего уровня в каждом субъекте Российской Федерации",- сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765871410.html
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михаил мурашко, россия
Мурашко рассказал о переоснащении микробиологических лабораторий
Глава Минздрава Мурашко: завершается процесс переоснащения микробиологических лабораторий