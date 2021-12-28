https://ria.ru/20211228/peregovory-1765916836.html
В Госдепе раскрыли детали переговоров между Россией и США 10 января
В Госдепе раскрыли детали переговоров между Россией и США 10 января - РИА Новости, 28.12.2021
В Госдепе раскрыли детали переговоров между Россией и США 10 января
Переговоры США-РФ 10 января будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон, но США рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T22:27
2021-12-28T22:27
2021-12-28T22:31
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совет россия-нато
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Переговоры США-РФ 10 января будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон, но США рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии, заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же", - сказал Прайс.Он подчеркнул, что США не будут обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия."Будут области, где мы можем добиться прогресса и, я уверен, такие области, где мы не согласимся. Это - суть дипломатии. Как мы постоянно говорили, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал по мере того как мы добиваемся деэскалации конфликтного потенциала на Украине и вокруг нее", - сказал Прайс.Ранее сообщалось, что российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211228/vklad-1765854698.html
https://ria.ru/20211227/peregovory-1765638615.html
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в мире, россия, украина, сша, нато, совет россия-нато, нед прайс
22:27 28.12.2021 (обновлено: 22:31 28.12.2021)
В Госдепе раскрыли детали переговоров между Россией и США 10 января
Госдепартамент: Россия и США обсудят взаимные обеспокоенности на переговорах 10 января