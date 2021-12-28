https://ria.ru/20211228/opyt-1765843791.html
Попова: Россия готова поделиться опытом по секвенированию коронавируса
Попова: Россия готова поделиться опытом по секвенированию коронавируса - РИА Новости, 28.12.2021
Попова: Россия готова поделиться опытом по секвенированию коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ряду государств поделиться опытом по секвенированию коронавируса. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:17
2021-12-28T15:17
2021-12-28T15:43
распространение коронавируса
в мире
армения
белоруссия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ряду государств поделиться опытом по секвенированию коронавируса."Мы с января текущего года организовали большую платформу... Владимир Владимирович (Путин) давал такое поручение по секвенированию, и мы готовы поделиться этими возможностями. Мы готовы выполнять эту работу для коллег из других стран", - сказала Попова.По ее словам, Россия сейчас это уже делает для коллег из Белоруссии и Армении.
https://ria.ru/20211228/omikron-shtamm-1765834852.html
армения
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в мире, армения, белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:17 28.12.2021 (обновлено: 15:43 28.12.2021)
Попова: Россия готова поделиться опытом по секвенированию коронавируса
Попова заявила о готовности России поделиться опытом по секвенированию коронавируса