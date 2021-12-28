https://ria.ru/20211228/opyt-1765843791.html

Попова: Россия готова поделиться опытом по секвенированию коронавируса

Попова: Россия готова поделиться опытом по секвенированию коронавируса - РИА Новости, 28.12.2021

Попова: Россия готова поделиться опытом по секвенированию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ряду государств поделиться опытом по секвенированию коронавируса. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:17

2021-12-28T15:17

2021-12-28T15:43

распространение коронавируса

в мире

армения

белоруссия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ряду государств поделиться опытом по секвенированию коронавируса."Мы с января текущего года организовали большую платформу... Владимир Владимирович (Путин) давал такое поручение по секвенированию, и мы готовы поделиться этими возможностями. Мы готовы выполнять эту работу для коллег из других стран", - сказала Попова.По ее словам, Россия сейчас это уже делает для коллег из Белоруссии и Армении.

https://ria.ru/20211228/omikron-shtamm-1765834852.html

армения

белоруссия

россия

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в мире, армения, белоруссия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии