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Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" пришел в Омск
Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" пришел в Омск - РИА Новости, 28.12.2021
Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" пришел в Омск
Корпорация МСП совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" открыла в Омске магазин проекта "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:23
2021-12-28T17:35
омск
корпорация мсп
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" открыла в Омске магазин проекта "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации.Ранее в этом году "Фермерские островки" открылись в Уфе и Новосибирске.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, реализация проекта помогает малым сельхозпредприятиям организовать совместный сбыт своей продукции, а также наладить сотрудничество с федеральными ритейлерами.Корпорация МСП помогает операторам "Фермерских островков" с подбором локации, а дочерний МСП Банк в рамках проекта предоставляет операторам финансирование по специальным, выгодным условиям, уточнил глава КМСП.Оператором "Фермерского островка" в Омске стал сельхозкооператив "Фазенда". На полках магазина представлена продукция трех объединений, в которые входят более 30 фермеров и личных подсобных хозяйств. Они разместили весь ассортимент своей продукции: молоко и сыры, продукция пчеловодства, полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия."Первый в регионе "Фермерский островок" – это пример успешного взаимодействия местных производителей и федерального ритейла. Надеемся, что новая форма создаст дополнительный спрос со стороны омичей и позволит местным производителям расширить каналы для реализации готовой продукции", - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, которого цитирует пресс-служба.По словам руководителя направления по работе с госорганами макрорегиона Сибирь торговой сети "Пятёрочка" Александра Орлова, пилотные "Фермерские островки" продолжают открывать в регионах и надеются, что новый формат зарекомендует себя как эффективный инструмент взаимодействия торговой сети с локальными поставщиками."Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим в рамках кооперации. Пилотная реализация проекта рассчитана на шесть месяцев. За это время планируется организовать более десятка площадок в пяти регионах.
https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html
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омск, корпорация мсп
16:23 28.12.2021 (обновлено: 17:35 28.12.2021)
 

Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" пришел в Омск

© Фото : МСП БанкПроект "Фермерский островок"
Проект Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : МСП Банк
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" открыла в Омске магазин проекта "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации.
Ранее в этом году "Фермерские островки" открылись в Уфе и Новосибирске.
Логотип корпорации МСП
24 ноября, 08:30
Портфель гарантий Корпорации МСП для малого бизнеса вырос в полтора раза
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, реализация проекта помогает малым сельхозпредприятиям организовать совместный сбыт своей продукции, а также наладить сотрудничество с федеральными ритейлерами.
"Проект "Фермерский островок" реализуется с крупнейшими в стране торговыми сетями. Для небольших сельхозпроизводителей это открывает дополнительные возможности для сбыта своих товаров. Кроме того, они получают стимул объединяться в кооперативы. Выгода есть и для торговых сетей – это и дополнительное привлечение внимания покупателей, и возможность расширить ассортимент продукции своих магазинов", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Корпорация МСП помогает операторам "Фермерских островков" с подбором локации, а дочерний МСП Банк в рамках проекта предоставляет операторам финансирование по специальным, выгодным условиям, уточнил глава КМСП.
Оператором "Фермерского островка" в Омске стал сельхозкооператив "Фазенда". На полках магазина представлена продукция трех объединений, в которые входят более 30 фермеров и личных подсобных хозяйств. Они разместили весь ассортимент своей продукции: молоко и сыры, продукция пчеловодства, полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 13:09
Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок"
"Первый в регионе "Фермерский островок" – это пример успешного взаимодействия местных производителей и федерального ритейла. Надеемся, что новая форма создаст дополнительный спрос со стороны омичей и позволит местным производителям расширить каналы для реализации готовой продукции", - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, которого цитирует пресс-служба.
По словам руководителя направления по работе с госорганами макрорегиона Сибирь торговой сети "Пятёрочка" Александра Орлова, пилотные "Фермерские островки" продолжают открывать в регионах и надеются, что новый формат зарекомендует себя как эффективный инструмент взаимодействия торговой сети с локальными поставщиками.
"Проект в перспективе позволит значительно расширить каналы сбыта малого бизнеса, который готов обеспечить качество и регулярность поставок. Ритейл, в свою очередь, разнообразит ассортимент и укрепит партнерство с местными производителями", – подчеркнул Орлов.
"Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим в рамках кооперации. Пилотная реализация проекта рассчитана на шесть месяцев. За это время планируется организовать более десятка площадок в пяти регионах.
 
ОмскКорпорация МСП
 
 
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