https://ria.ru/20211228/omsk-1765860846.html

Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" пришел в Омск

Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" пришел в Омск - РИА Новости, 28.12.2021

Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" пришел в Омск

Корпорация МСП совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" открыла в Омске магазин проекта "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:23

2021-12-28T16:23

2021-12-28T17:35

омск

корпорация мсп

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" открыла в Омске магазин проекта "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации.Ранее в этом году "Фермерские островки" открылись в Уфе и Новосибирске.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, реализация проекта помогает малым сельхозпредприятиям организовать совместный сбыт своей продукции, а также наладить сотрудничество с федеральными ритейлерами.Корпорация МСП помогает операторам "Фермерских островков" с подбором локации, а дочерний МСП Банк в рамках проекта предоставляет операторам финансирование по специальным, выгодным условиям, уточнил глава КМСП.Оператором "Фермерского островка" в Омске стал сельхозкооператив "Фазенда". На полках магазина представлена продукция трех объединений, в которые входят более 30 фермеров и личных подсобных хозяйств. Они разместили весь ассортимент своей продукции: молоко и сыры, продукция пчеловодства, полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия."Первый в регионе "Фермерский островок" – это пример успешного взаимодействия местных производителей и федерального ритейла. Надеемся, что новая форма создаст дополнительный спрос со стороны омичей и позволит местным производителям расширить каналы для реализации готовой продукции", - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, которого цитирует пресс-служба.По словам руководителя направления по работе с госорганами макрорегиона Сибирь торговой сети "Пятёрочка" Александра Орлова, пилотные "Фермерские островки" продолжают открывать в регионах и надеются, что новый формат зарекомендует себя как эффективный инструмент взаимодействия торговой сети с локальными поставщиками."Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим в рамках кооперации. Пилотная реализация проекта рассчитана на шесть месяцев. За это время планируется организовать более десятка площадок в пяти регионах.

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

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омск

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омск, корпорация мсп