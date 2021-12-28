https://ria.ru/20211228/odnoklassniki-1765816048.html

Одноклассники выяснили, сколько пользователи потратят на новогодний стол

Одноклассники выяснили, сколько пользователи потратят на новогодний стол - РИА Новости, 28.12.2021

Одноклассники выяснили, сколько пользователи потратят на новогодний стол

Одноклассники представили завершающий раздел "Подготовка к празднику" на сайте с итогами года. Соцсеть выяснила, сколько пользователи рунета планируют потратить РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:21

2021-12-28T13:21

2021-12-28T13:21

новый год

одноклассники

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одноклассники представили завершающий раздел "Подготовка к празднику" на сайте с итогами года. Соцсеть выяснила, сколько пользователи рунета планируют потратить в новогоднюю ночь, где ищут рецепты и как подбирают блюда для новогоднего стола. Также ОК представили специальный чат-бот, который поможет приготовить фирменные блюда из культовых советских и российских фильмов.По данным опроса, лишь 5% его участников заявили, что не накрывают новогодний стол. 84% из оставшихся предпочитают традиционное застолье, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. Второй вариант чаще предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет. Пользователи старше 35 лет в большинстве выбирают традиционный стол.Более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68% опрошенных: треть пользователей выделили бюджет в 3-5 тысяч рублей, 22% — менее 3 тысяч рублей, 20% — от 5 до 7 тысяч рублей, 12% — от 7 тысяч до 10 тыс рублей, 3% — более 10 тысяч рублей. Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16% собираются провести 31 декабря без него. Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77% поставят на стол игристые вина и шампанское, 41% — крепкий алкоголь, 35% — вина, 8% — ликеры и 6% — глинтвейн.ОК выяснили, какое блюдо самое популярное для новогоднего стола. В ТОП-3 вошли салат оливье, мандарины и сельдь под шубой. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40%) или рыбой (27%), холодца (39%), крабового салата (34%), запеченной утки или курицы (33%), солений (29%), мяса по-французски (21%), салата "Мимоза" (18%) и заливного из рыбы (5%).К Новому году ОК запустили специального чат-бота Киношеф, который посоветует фильм и пришлет ссылку на рецепты блюд из советского и российского кино.

https://ria.ru/20211216/odnoklassniki-1764025571.html

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2021

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новый год, одноклассники