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Одноклассники выяснили, сколько пользователи потратят на новогодний стол
Одноклассники выяснили, сколько пользователи потратят на новогодний стол - РИА Новости, 28.12.2021
Одноклассники выяснили, сколько пользователи потратят на новогодний стол
Одноклассники представили завершающий раздел "Подготовка к празднику" на сайте с итогами года. Соцсеть выяснила, сколько пользователи рунета планируют потратить РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:21
2021-12-28T13:21
новый год
одноклассники
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одноклассники представили завершающий раздел "Подготовка к празднику" на сайте с итогами года. Соцсеть выяснила, сколько пользователи рунета планируют потратить в новогоднюю ночь, где ищут рецепты и как подбирают блюда для новогоднего стола. Также ОК представили специальный чат-бот, который поможет приготовить фирменные блюда из культовых советских и российских фильмов.По данным опроса, лишь 5% его участников заявили, что не накрывают новогодний стол. 84% из оставшихся предпочитают традиционное застолье, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. Второй вариант чаще предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет. Пользователи старше 35 лет в большинстве выбирают традиционный стол.Более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68% опрошенных: треть пользователей выделили бюджет в 3-5 тысяч рублей, 22% — менее 3 тысяч рублей, 20% — от 5 до 7 тысяч рублей, 12% — от 7 тысяч до 10 тыс рублей, 3% — более 10 тысяч рублей. Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16% собираются провести 31 декабря без него. Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77% поставят на стол игристые вина и шампанское, 41% — крепкий алкоголь, 35% — вина, 8% — ликеры и 6% — глинтвейн.ОК выяснили, какое блюдо самое популярное для новогоднего стола. В ТОП-3 вошли салат оливье, мандарины и сельдь под шубой. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40%) или рыбой (27%), холодца (39%), крабового салата (34%), запеченной утки или курицы (33%), солений (29%), мяса по-французски (21%), салата "Мимоза" (18%) и заливного из рыбы (5%).К Новому году ОК запустили специального чат-бота Киношеф, который посоветует фильм и пришлет ссылку на рецепты блюд из советского и российского кино.
https://ria.ru/20211216/odnoklassniki-1764025571.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
новый год, одноклассники
13:21 28.12.2021
 

Одноклассники выяснили, сколько пользователи потратят на новогодний стол

© Depositphotos / Saharosa39Красная икра на новогоднем столе
Красная икра на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / Saharosa39
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одноклассники представили завершающий раздел "Подготовка к празднику" на сайте с итогами года. Соцсеть выяснила, сколько пользователи рунета планируют потратить в новогоднюю ночь, где ищут рецепты и как подбирают блюда для новогоднего стола. Также ОК представили специальный чат-бот, который поможет приготовить фирменные блюда из культовых советских и российских фильмов.
По данным опроса, лишь 5% его участников заявили, что не накрывают новогодний стол. 84% из оставшихся предпочитают традиционное застолье, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. Второй вариант чаще предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет. Пользователи старше 35 лет в большинстве выбирают традиционный стол.
Более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68% опрошенных: треть пользователей выделили бюджет в 3-5 тысяч рублей, 22% — менее 3 тысяч рублей, 20% — от 5 до 7 тысяч рублей, 12% — от 7 тысяч до 10 тыс рублей, 3% — более 10 тысяч рублей.
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Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16% собираются провести 31 декабря без него. Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77% поставят на стол игристые вина и шампанское, 41% — крепкий алкоголь, 35% — вина, 8% — ликеры и 6% — глинтвейн.
ОК выяснили, какое блюдо самое популярное для новогоднего стола. В ТОП-3 вошли салат оливье, мандарины и сельдь под шубой. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40%) или рыбой (27%), холодца (39%), крабового салата (34%), запеченной утки или курицы (33%), солений (29%), мяса по-французски (21%), салата "Мимоза" (18%) и заливного из рыбы (5%).
К Новому году ОК запустили специального чат-бота Киношеф, который посоветует фильм и пришлет ссылку на рецепты блюд из советского и российского кино.
 
Новый годОдноклассники
 
 
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