https://ria.ru/20211228/obrushenie-1765920307.html
Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане - РИА Новости, 28.12.2021
Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
По меньшей мере 38 человек погибли при обрушении золотого рудника в провинции Западный Кордофан на юге Судана, говорится в заявлении правительственной компании... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T23:43
2021-12-28T23:43
2021-12-28T23:43
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ХАРТУМ, 28 дек - РИА Новости. По меньшей мере 38 человек погибли при обрушении золотого рудника в провинции Западный Кордофан на юге Судана, говорится в заявлении правительственной компании Sudanese Mineral Resources Company."Генеральный директор компании Sudanese Mineral Resources Company Limited, директор отделения компании в штате Западный Кордофан и сотрудники компании насчитали... 38 старателей, погибших в результате обрушения рудника Ум Дрисая", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, ранее местные власти уже закрывали рудник из-за обрушения и запретили там добычу полезных ископаемых, объект какое-то время охранялся силами безопасности. После того, как охрана была снята, "старатели вновь проникли на рудник для работы".
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в мире, африка, судан
Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника на юге Судана
ХАРТУМ, 28 дек - РИА Новости.
По меньшей мере 38 человек погибли при обрушении золотого рудника в провинции Западный Кордофан на юге Судана
, говорится в заявлении правительственной компании Sudanese Mineral Resources Company.
"Генеральный директор компании Sudanese Mineral Resources Company Limited, директор отделения компании в штате Западный Кордофан и сотрудники компании насчитали... 38 старателей, погибших в результате обрушения рудника Ум Дрисая", - сообщается в заявлении.
Согласно заявлению, ранее местные власти уже закрывали рудник из-за обрушения и запретили там добычу полезных ископаемых, объект какое-то время охранялся силами безопасности. После того, как охрана была снята, "старатели вновь проникли на рудник для работы".