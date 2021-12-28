https://ria.ru/20211228/obrushenie-1765920307.html

Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане - РИА Новости, 28.12.2021

Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

По меньшей мере 38 человек погибли при обрушении золотого рудника в провинции Западный Кордофан на юге Судана, говорится в заявлении правительственной компании... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T23:43

2021-12-28T23:43

2021-12-28T23:43

в мире

африка

судан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg

ХАРТУМ, 28 дек - РИА Новости. По меньшей мере 38 человек погибли при обрушении золотого рудника в провинции Западный Кордофан на юге Судана, говорится в заявлении правительственной компании Sudanese Mineral Resources Company."Генеральный директор компании Sudanese Mineral Resources Company Limited, директор отделения компании в штате Западный Кордофан и сотрудники компании насчитали... 38 старателей, погибших в результате обрушения рудника Ум Дрисая", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, ранее местные власти уже закрывали рудник из-за обрушения и запретили там добычу полезных ископаемых, объект какое-то время охранялся силами безопасности. После того, как охрана была снята, "старатели вновь проникли на рудник для работы".

https://ria.ru/20211219/obrushenie-1764421656.html

африка

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, судан