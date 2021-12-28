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Культура
https://ria.ru/20211228/navka-1765650153.html
Не балет, а сказка! Татьяна Навка представила новое шоу "Лебединое озеро"
Не балет, а сказка! Татьяна Навка представила новое шоу "Лебединое озеро" - РИА Новости, 28.12.2021
Не балет, а сказка! Татьяна Навка представила новое шоу "Лебединое озеро"
В Москве на арене Дворца спорта "Мегаспорт" состоялись премьерные показы нового музыкально-ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Все январские праздники РИА Новости, 28.12.2021
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культура
москва
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валерия (алла перфилова)
новый год
татьяна навка
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Галина Соколова. В Москве на арене Дворца спорта "Мегаспорт" состоялись премьерные показы нового музыкально-ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Все январские праздники звезды фигурного катания будут радовать зрителей этим представлением. О том, какие сюрпризы подготовила команда олимпийской чемпионки, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, москва, филипп киркоров, валерия (алла перфилова), новый год, татьяна навка, ани лорак, александр панайотов, петр чернышев, маргарита дробязко, повилас ванагас, новый год: как встретить, куда пойти, что посмотреть
08:00 28.12.2021 (обновлено: 08:15 28.12.2021)
 
Не балет, а сказка! Татьяна Навка представила новое шоу "Лебединое озеро"

В Москве состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Галина Соколова. В Москве на арене Дворца спорта "Мегаспорт" состоялись премьерные показы нового музыкально-ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро". Все январские праздники звезды фигурного катания будут радовать зрителей этим представлением. О том, какие сюрпризы подготовила команда олимпийской чемпионки, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Татьяна Навка хотела показать "Лебединое озеро" еще в 2020-м, но помешала пандемия. Зато, по словам олимпийской чемпионки в танцах на льду, у нее с командой было больше времени, чтобы все как следует доделать, улучшить и заменить.

"Главная задача — чтобы все мои шоу отличались от предыдущих. Я сама с собой конкурирую, — рассказала Навка. — Если в прошлом году у нас была "Спящая красавица" — современная и иностранная, то в этом мы поработали с русской классикой, пусть тоже осовремененной, — "Лебединым озером" на музыку Петра Чайковского".

Премьера ледового шоу Татьяны Навки Лебединое озеро
1 из 15

Татьяна Навка хотела показать "Лебединое озеро" еще в 2020-м, но помешала пандемия. Зато, по словам олимпийской чемпионки в танцах на льду, у нее с командой было больше времени, чтобы все как следует доделать, улучшить и заменить.

"Главная задача — чтобы все мои шоу отличались от предыдущих. Я сама с собой конкурирую, — рассказала Навка. — Если в прошлом году у нас была "Спящая красавица" — современная и иностранная, то в этом мы поработали с русской классикой, пусть тоже осовремененной, — "Лебединым озером" на музыку Петра Чайковского".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В новом шоу спортсменка отошла от классической версии балета и представила другую историю — более сказочную, но не менее драматическую.

В центре событий — принц Зигфрид (Петр Чернышев). Он должен выбрать себе невесту и стать королем. Прежде чем сделать это, будущий монарх отправляется с друзьями на охоту и видит в небе двух лебедей — белого и черного. Ими оказываются принцессы — Одетта (Навка) и Одиллия (Маргарита Дробязко). От их Королевы-матери принц узнает, что много лет назад ее дочерей обратил в птиц злой Колдун за то, что она его отвергла. Теперь в людей девушки превращаются только ночью, а расколдовать их способна лишь любовь.

Пётр Чернышев в роли принца Зигфрида и Татьяна Розанова в роли Королевы-матери в ледовом шоу Татьяны Навки Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
2 из 15

В новом шоу спортсменка отошла от классической версии балета и представила другую историю — более сказочную, но не менее драматическую.

В центре событий — принц Зигфрид (Петр Чернышев). Он должен выбрать себе невесту и стать королем. Прежде чем сделать это, будущий монарх отправляется с друзьями на охоту и видит в небе двух лебедей — белого и черного. Ими оказываются принцессы — Одетта (Навка) и Одиллия (Маргарита Дробязко). От их Королевы-матери принц узнает, что много лет назад ее дочерей обратил в птиц злой Колдун за то, что она его отвергла. Теперь в людей девушки превращаются только ночью, а расколдовать их способна лишь любовь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Кого мне выбрать — белого или черного лебедя?" — размышляет принц. И отдает свое сердце Одетте. Одиллия в ярости заключает страшную сделку с Колдуном, чтобы любой ценой стать человеком.

Татьяна Навка в роли принцессы Одетты, Маргарита Дробязко в роли принцессы Одиллии, Пётр Чернышев в роли принца Зигфрида в ледовом шоу Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
3 из 15

"Кого мне выбрать — белого или черного лебедя?" — размышляет принц. И отдает свое сердце Одетте. Одиллия в ярости заключает страшную сделку с Колдуном, чтобы любой ценой стать человеком.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Публике такой сюжет понравился.

"Я видела балет, но вот чтобы на коньках — нет. Это очень красиво и расхождение с классикой не смутило", — призналась зрительница Людмила.

Премьера ледового шоу Татьяны Навки Лебединое озеро
4 из 15

Публике такой сюжет понравился.

"Я видела балет, но вот чтобы на коньках — нет. Это очень красиво и расхождение с классикой не смутило", — призналась зрительница Людмила.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"А мне понравилось, как девочки катались", — сказала четырехлетняя Алиса, имея в виду юных спортсменок из Академии фигурного катания Татьяны Навки.

На мюзикл девочка пришла с бабушкой Викторией.

"Думаю, пора водить ее на такие постановки. Тем более, она уже сама встает на коньки", — отметила бабушка.

Премьера ледового шоу Татьяны Навки Лебединое озеро
5 из 15

"А мне понравилось, как девочки катались", — сказала четырехлетняя Алиса, имея в виду юных спортсменок из Академии фигурного катания Татьяны Навки.

На мюзикл девочка пришла с бабушкой Викторией.

"Думаю, пора водить ее на такие постановки. Тем более, она уже сама встает на коньки", — отметила бабушка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Чтобы дети и взрослые остались довольны и кричали "Браво!", постановщики проделали огромную работу. Фигуристы часами тренировались на льду и вне его. В "Мегаспорт" специально для шоу привезли более 40 тонн оборудования, в том числе проекторы и полетные дороги.

С помощью всех этих технологий на шоу Татьяны Навки происходят настоящие чудеса: лед то горит, то становится озером, покрытым рябью, а фигуристы колдуют, прыгают в "бездну" и летают как птицы на цирковых лебедках, поднимаясь под самый купол арены.

Маргарита Дробязко в роли принцессы Одиллии и Повилас Ванагас в роли Колдуна в ледовом шоу Татьяны Навки Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
6 из 15

Чтобы дети и взрослые остались довольны и кричали "Браво!", постановщики проделали огромную работу. Фигуристы часами тренировались на льду и вне его. В "Мегаспорт" специально для шоу привезли более 40 тонн оборудования, в том числе проекторы и полетные дороги.

С помощью всех этих технологий на шоу Татьяны Навки происходят настоящие чудеса: лед то горит, то становится озером, покрытым рябью, а фигуристы колдуют, прыгают в "бездну" и летают как птицы на цирковых лебедках, поднимаясь под самый купол арены.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Мы рискуем — мы бесстрашные, — говорит Татьяна Навка. — Полеты — изюминка наших шоу, ноу-хау. Ни в одних других постановках профессиональные фигуристы не летают".

Подняться на огромную высоту — примерно 20 метров — спортсменам помогают специальные металлические кольца и ремни, вшитые в костюмы. С их помощью в считанные секунды прикрепляют тросы.

Татьяна Навка в роли принцессы Одетты и Пётр Чернышев в роли принца Зигфрида в ледовом шоу Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
7 из 15

"Мы рискуем — мы бесстрашные, — говорит Татьяна Навка. — Полеты — изюминка наших шоу, ноу-хау. Ни в одних других постановках профессиональные фигуристы не летают".

Подняться на огромную высоту — примерно 20 метров — спортсменам помогают специальные металлические кольца и ремни, вшитые в костюмы. С их помощью в считанные секунды прикрепляют тросы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На костюмах для шоу не экономят — Навка продумывает каждую мелочь: от выбора ткани, в которой не холодно лежать на льду, до отделки.

"Они должны быть идеальными. Как известно, встречают по одежке, а провожают по внутреннему наполнению. Я — человек-перфекционист", — объясняет фигуристка.

Премьера ледового шоу Татьяны Навки Лебединое озеро
8 из 15

На костюмах для шоу не экономят — Навка продумывает каждую мелочь: от выбора ткани, в которой не холодно лежать на льду, до отделки.

"Они должны быть идеальными. Как известно, встречают по одежке, а провожают по внутреннему наполнению. Я — человек-перфекционист", — объясняет фигуристка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Но главное украшение ледовых мюзиклов — звездный состав: Петр Чернышев, Елена Йованович, Евгений Кузнецов, Иван Ригини. Удивляют сложнейшими трюками ледовые акробаты Владимир Беседин и Алексей Полищук (на фото), а также многие другие.

Владимир Беседин и Алексей Полищук в ледовом шоу Татьяны Навки Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
9 из 15

Но главное украшение ледовых мюзиклов — звездный состав: Петр Чернышев, Елена Йованович, Евгений Кузнецов, Иван Ригини. Удивляют сложнейшими трюками ледовые акробаты Владимир Беседин и Алексей Полищук (на фото), а также многие другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Моя роль написана на лице. Не очень добрый Колдун-филин, который занимается всякими махинациями. У нас тут сложная история", — рассказал о своем персонаже Повилас Ванагас. В постановках Навки он, как правило, играет злодеев — вместе с супругой Маргаритой Дробязко.

Маргарита Дробязко в роли принцессы Одиллии и Повилас Ванагас в роли Колдуна в ледовом шоу Татьяны Навки Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
10 из 15

"Моя роль написана на лице. Не очень добрый Колдун-филин, который занимается всякими махинациями. У нас тут сложная история", — рассказал о своем персонаже Повилас Ванагас. В постановках Навки он, как правило, играет злодеев — вместе с супругой Маргаритой Дробязко.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Многократный чемпион Литвы в танцах на льду отвечает не только за развитие сюжетной линии и сложные поддержки. Повилас Ванагас почти всегда участвует в номерах с использованием пиротехники и настоящих фехтовальных рапир.

"Здесь очень много всяких эффектов: и пиротехника, и раздвигающиеся мосты, и сабли — чего только нет. Конечно, к этому всему нужно готовиться, привыкать, не попадать на зрителей искрами, а во время полетов никого не задеть коньками", — добавил фигурист.

Петр Чернышев в роли принца Зигфрида и Повилас Ванагас в роли Колдуна в ледовом шоу Татьяны Навки Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
11 из 15

Многократный чемпион Литвы в танцах на льду отвечает не только за развитие сюжетной линии и сложные поддержки. Повилас Ванагас почти всегда участвует в номерах с использованием пиротехники и настоящих фехтовальных рапир.

"Здесь очень много всяких эффектов: и пиротехника, и раздвигающиеся мосты, и сабли — чего только нет. Конечно, к этому всему нужно готовиться, привыкать, не попадать на зрителей искрами, а во время полетов никого не задеть коньками", — добавил фигурист.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Голоса главным героям дарят звезды отечественной эстрады. Татьяну Навку и Петра Чернышева, например, озвучивают Ани Лорак и Александр Панайотов.

"Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом Одетты, а Александр Панайотов озвучил Зигфрида", — отметила Лорак в блоге.

Татьяна Навка, Ани Лорак и Александр Панайотов после премьеры ледового шоу Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
12 из 15

Голоса главным героям дарят звезды отечественной эстрады. Татьяну Навку и Петра Чернышева, например, озвучивают Ани Лорак и Александр Панайотов.

"Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом Одетты, а Александр Панайотов озвучил Зигфрида", — отметила Лорак в блоге.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Верным другом мюзиклов на льду и их "талисманом" стал Филипп Киркоров.

"Для нас это уже добрая традиция. Каждый год мы ходим на шоу Татьяны Навки не только как зрители, но и как участники действия", — сказал он.

Народному артисту России в мюзиклах на льду достаются партии антигероев. В "Лебедином озере" он озвучил персонажа Тень.

"У меня хорошо получаются злодеи. Это мое альтер эго. В жизни же я совсем не злой человек", — уверяет Киркоров.

Певец Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин на премьере ледового шоу Татьяны Навки Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
13 из 15

Верным другом мюзиклов на льду и их "талисманом" стал Филипп Киркоров.

"Для нас это уже добрая традиция. Каждый год мы ходим на шоу Татьяны Навки не только как зрители, но и как участники действия", — сказал он.

Народному артисту России в мюзиклах на льду достаются партии антигероев. В "Лебедином озере" он озвучил персонажа Тень.

"У меня хорошо получаются злодеи. Это мое альтер эго. В жизни же я совсем не злой человек", — уверяет Киркоров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Моя основная партия —Королевы-матери, а еще есть одна второстепенная, — говорит певица Валерия.

Актрисой дубляжа в постановке Татьяны Навки она стала впервые. По словам исполнительницы, сложностей с записью не возникло. Но к задаче пришлось подойти нестандартно.

"Поскольку это сказка, подавать материал нужно не так, как обычно. Здесь необходимо было все сыграть чуть-чуть чересчур. Где-то добавить пафоса, драматизма, напряжения, чтобы создать сказочную и таинственную атмосферу", — объяснила Валерия.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на премьере ледового шоу Татьяны Навки Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
14 из 15

"Моя основная партия —Королевы-матери, а еще есть одна второстепенная, — говорит певица Валерия.

Актрисой дубляжа в постановке Татьяны Навки она стала впервые. По словам исполнительницы, сложностей с записью не возникло. Но к задаче пришлось подойти нестандартно.

"Поскольку это сказка, подавать материал нужно не так, как обычно. Здесь необходимо было все сыграть чуть-чуть чересчур. Где-то добавить пафоса, драматизма, напряжения, чтобы создать сказочную и таинственную атмосферу", — объяснила Валерия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Шоу "Лебединое озеро" будут показывать по 8 января включительно. Все спектакли пройдут в COVID-free формате.

Зрителям для прохода на площадку нужно предъявить билет, QR-код (в печатном или электронном виде) и документ, удостоверяющий личность.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.

Участники ледового шоу Татьяны Навки Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт
15 из 15

Шоу "Лебединое озеро" будут показывать по 8 января включительно. Все спектакли пройдут в COVID-free формате.

Зрителям для прохода на площадку нужно предъявить билет, QR-код (в печатном или электронном виде) и документ, удостоверяющий личность.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
КультураМоскваФилипп КиркоровВалерия (Алла Перфилова)Новый годТатьяна НавкаАни ЛоракАлександр ПанайотовПетр ЧернышевМаргарита ДробязкоПовилас ВанагасНовый год: как встретить, куда пойти, что посмотреть
 
 
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