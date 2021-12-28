Не балет, а сказка! Татьяна Навка представила новое шоу "Лебединое озеро"

В Москве состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро"
Татьяна Навка хотела показать "Лебединое озеро" еще в 2020-м, но помешала пандемия. Зато, по словам олимпийской чемпионки в танцах на льду, у нее с командой было больше времени, чтобы все как следует доделать, улучшить и заменить.
"Главная задача — чтобы все мои шоу отличались от предыдущих. Я сама с собой конкурирую, — рассказала Навка. — Если в прошлом году у нас была "Спящая красавица" — современная и иностранная, то в этом мы поработали с русской классикой, пусть тоже осовремененной, — "Лебединым озером" на музыку Петра Чайковского".
Татьяна Навка хотела показать "Лебединое озеро" еще в 2020-м, но помешала пандемия. Зато, по словам олимпийской чемпионки в танцах на льду, у нее с командой было больше времени, чтобы все как следует доделать, улучшить и заменить.
"Главная задача — чтобы все мои шоу отличались от предыдущих. Я сама с собой конкурирую, — рассказала Навка. — Если в прошлом году у нас была "Спящая красавица" — современная и иностранная, то в этом мы поработали с русской классикой, пусть тоже осовремененной, — "Лебединым озером" на музыку Петра Чайковского".
В новом шоу спортсменка отошла от классической версии балета и представила другую историю — более сказочную, но не менее драматическую.
В центре событий — принц Зигфрид (Петр Чернышев). Он должен выбрать себе невесту и стать королем. Прежде чем сделать это, будущий монарх отправляется с друзьями на охоту и видит в небе двух лебедей — белого и черного. Ими оказываются принцессы — Одетта (Навка) и Одиллия (Маргарита Дробязко). От их Королевы-матери принц узнает, что много лет назад ее дочерей обратил в птиц злой Колдун за то, что она его отвергла. Теперь в людей девушки превращаются только ночью, а расколдовать их способна лишь любовь.
В новом шоу спортсменка отошла от классической версии балета и представила другую историю — более сказочную, но не менее драматическую.
В центре событий — принц Зигфрид (Петр Чернышев). Он должен выбрать себе невесту и стать королем. Прежде чем сделать это, будущий монарх отправляется с друзьями на охоту и видит в небе двух лебедей — белого и черного. Ими оказываются принцессы — Одетта (Навка) и Одиллия (Маргарита Дробязко). От их Королевы-матери принц узнает, что много лет назад ее дочерей обратил в птиц злой Колдун за то, что она его отвергла. Теперь в людей девушки превращаются только ночью, а расколдовать их способна лишь любовь.
"Кого мне выбрать — белого или черного лебедя?" — размышляет принц. И отдает свое сердце Одетте. Одиллия в ярости заключает страшную сделку с Колдуном, чтобы любой ценой стать человеком.
"Кого мне выбрать — белого или черного лебедя?" — размышляет принц. И отдает свое сердце Одетте. Одиллия в ярости заключает страшную сделку с Колдуном, чтобы любой ценой стать человеком.
Публике такой сюжет понравился.
"Я видела балет, но вот чтобы на коньках — нет. Это очень красиво и расхождение с классикой не смутило", — призналась зрительница Людмила.
Публике такой сюжет понравился.
"Я видела балет, но вот чтобы на коньках — нет. Это очень красиво и расхождение с классикой не смутило", — призналась зрительница Людмила.
"А мне понравилось, как девочки катались", — сказала четырехлетняя Алиса, имея в виду юных спортсменок из Академии фигурного катания Татьяны Навки.
На мюзикл девочка пришла с бабушкой Викторией.
"Думаю, пора водить ее на такие постановки. Тем более, она уже сама встает на коньки", — отметила бабушка.
"А мне понравилось, как девочки катались", — сказала четырехлетняя Алиса, имея в виду юных спортсменок из Академии фигурного катания Татьяны Навки.
На мюзикл девочка пришла с бабушкой Викторией.
"Думаю, пора водить ее на такие постановки. Тем более, она уже сама встает на коньки", — отметила бабушка.
Чтобы дети и взрослые остались довольны и кричали "Браво!", постановщики проделали огромную работу. Фигуристы часами тренировались на льду и вне его. В "Мегаспорт" специально для шоу привезли более 40 тонн оборудования, в том числе проекторы и полетные дороги.
С помощью всех этих технологий на шоу Татьяны Навки происходят настоящие чудеса: лед то горит, то становится озером, покрытым рябью, а фигуристы колдуют, прыгают в "бездну" и летают как птицы на цирковых лебедках, поднимаясь под самый купол арены.
Чтобы дети и взрослые остались довольны и кричали "Браво!", постановщики проделали огромную работу. Фигуристы часами тренировались на льду и вне его. В "Мегаспорт" специально для шоу привезли более 40 тонн оборудования, в том числе проекторы и полетные дороги.
С помощью всех этих технологий на шоу Татьяны Навки происходят настоящие чудеса: лед то горит, то становится озером, покрытым рябью, а фигуристы колдуют, прыгают в "бездну" и летают как птицы на цирковых лебедках, поднимаясь под самый купол арены.
"Мы рискуем — мы бесстрашные, — говорит Татьяна Навка. — Полеты — изюминка наших шоу, ноу-хау. Ни в одних других постановках профессиональные фигуристы не летают".
Подняться на огромную высоту — примерно 20 метров — спортсменам помогают специальные металлические кольца и ремни, вшитые в костюмы. С их помощью в считанные секунды прикрепляют тросы.
"Мы рискуем — мы бесстрашные, — говорит Татьяна Навка. — Полеты — изюминка наших шоу, ноу-хау. Ни в одних других постановках профессиональные фигуристы не летают".
Подняться на огромную высоту — примерно 20 метров — спортсменам помогают специальные металлические кольца и ремни, вшитые в костюмы. С их помощью в считанные секунды прикрепляют тросы.
На костюмах для шоу не экономят — Навка продумывает каждую мелочь: от выбора ткани, в которой не холодно лежать на льду, до отделки.
"Они должны быть идеальными. Как известно, встречают по одежке, а провожают по внутреннему наполнению. Я — человек-перфекционист", — объясняет фигуристка.
На костюмах для шоу не экономят — Навка продумывает каждую мелочь: от выбора ткани, в которой не холодно лежать на льду, до отделки.
"Они должны быть идеальными. Как известно, встречают по одежке, а провожают по внутреннему наполнению. Я — человек-перфекционист", — объясняет фигуристка.
Но главное украшение ледовых мюзиклов — звездный состав: Петр Чернышев, Елена Йованович, Евгений Кузнецов, Иван Ригини. Удивляют сложнейшими трюками ледовые акробаты Владимир Беседин и Алексей Полищук (на фото), а также многие другие.
Но главное украшение ледовых мюзиклов — звездный состав: Петр Чернышев, Елена Йованович, Евгений Кузнецов, Иван Ригини. Удивляют сложнейшими трюками ледовые акробаты Владимир Беседин и Алексей Полищук (на фото), а также многие другие.
"Моя роль написана на лице. Не очень добрый Колдун-филин, который занимается всякими махинациями. У нас тут сложная история", — рассказал о своем персонаже Повилас Ванагас. В постановках Навки он, как правило, играет злодеев — вместе с супругой Маргаритой Дробязко.
"Моя роль написана на лице. Не очень добрый Колдун-филин, который занимается всякими махинациями. У нас тут сложная история", — рассказал о своем персонаже Повилас Ванагас. В постановках Навки он, как правило, играет злодеев — вместе с супругой Маргаритой Дробязко.
Многократный чемпион Литвы в танцах на льду отвечает не только за развитие сюжетной линии и сложные поддержки. Повилас Ванагас почти всегда участвует в номерах с использованием пиротехники и настоящих фехтовальных рапир.
"Здесь очень много всяких эффектов: и пиротехника, и раздвигающиеся мосты, и сабли — чего только нет. Конечно, к этому всему нужно готовиться, привыкать, не попадать на зрителей искрами, а во время полетов никого не задеть коньками", — добавил фигурист.
Многократный чемпион Литвы в танцах на льду отвечает не только за развитие сюжетной линии и сложные поддержки. Повилас Ванагас почти всегда участвует в номерах с использованием пиротехники и настоящих фехтовальных рапир.
"Здесь очень много всяких эффектов: и пиротехника, и раздвигающиеся мосты, и сабли — чего только нет. Конечно, к этому всему нужно готовиться, привыкать, не попадать на зрителей искрами, а во время полетов никого не задеть коньками", — добавил фигурист.
Голоса главным героям дарят звезды отечественной эстрады. Татьяну Навку и Петра Чернышева, например, озвучивают Ани Лорак и Александр Панайотов.
"Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом Одетты, а Александр Панайотов озвучил Зигфрида", — отметила Лорак в блоге.
Голоса главным героям дарят звезды отечественной эстрады. Татьяну Навку и Петра Чернышева, например, озвучивают Ани Лорак и Александр Панайотов.
"Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом Одетты, а Александр Панайотов озвучил Зигфрида", — отметила Лорак в блоге.
Верным другом мюзиклов на льду и их "талисманом" стал Филипп Киркоров.
"Для нас это уже добрая традиция. Каждый год мы ходим на шоу Татьяны Навки не только как зрители, но и как участники действия", — сказал он.
Народному артисту России в мюзиклах на льду достаются партии антигероев. В "Лебедином озере" он озвучил персонажа Тень.
"У меня хорошо получаются злодеи. Это мое альтер эго. В жизни же я совсем не злой человек", — уверяет Киркоров.
Верным другом мюзиклов на льду и их "талисманом" стал Филипп Киркоров.
"Для нас это уже добрая традиция. Каждый год мы ходим на шоу Татьяны Навки не только как зрители, но и как участники действия", — сказал он.
Народному артисту России в мюзиклах на льду достаются партии антигероев. В "Лебедином озере" он озвучил персонажа Тень.
"У меня хорошо получаются злодеи. Это мое альтер эго. В жизни же я совсем не злой человек", — уверяет Киркоров.
"Моя основная партия —Королевы-матери, а еще есть одна второстепенная, — говорит певица Валерия.
Актрисой дубляжа в постановке Татьяны Навки она стала впервые. По словам исполнительницы, сложностей с записью не возникло. Но к задаче пришлось подойти нестандартно.
"Поскольку это сказка, подавать материал нужно не так, как обычно. Здесь необходимо было все сыграть чуть-чуть чересчур. Где-то добавить пафоса, драматизма, напряжения, чтобы создать сказочную и таинственную атмосферу", — объяснила Валерия.
"Моя основная партия —Королевы-матери, а еще есть одна второстепенная, — говорит певица Валерия.
Актрисой дубляжа в постановке Татьяны Навки она стала впервые. По словам исполнительницы, сложностей с записью не возникло. Но к задаче пришлось подойти нестандартно.
"Поскольку это сказка, подавать материал нужно не так, как обычно. Здесь необходимо было все сыграть чуть-чуть чересчур. Где-то добавить пафоса, драматизма, напряжения, чтобы создать сказочную и таинственную атмосферу", — объяснила Валерия.
Шоу "Лебединое озеро" будут показывать по 8 января включительно. Все спектакли пройдут в COVID-free формате.
Зрителям для прохода на площадку нужно предъявить билет, QR-код (в печатном или электронном виде) и документ, удостоверяющий личность.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.
Шоу "Лебединое озеро" будут показывать по 8 января включительно. Все спектакли пройдут в COVID-free формате.
Зрителям для прохода на площадку нужно предъявить билет, QR-код (в печатном или электронном виде) и документ, удостоверяющий личность.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.