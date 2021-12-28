Не балет, а сказка! Татьяна Навка представила новое шоу "Лебединое озеро"

Татьяна Навка хотела показать "Лебединое озеро" еще в 2020-м, но помешала пандемия. Зато, по словам олимпийской чемпионки в танцах на льду, у нее с командой было больше времени, чтобы все как следует доделать, улучшить и заменить.

"Главная задача — чтобы все мои шоу отличались от предыдущих. Я сама с собой конкурирую, — рассказала Навка. — Если в прошлом году у нас была "Спящая красавица" — современная и иностранная, то в этом мы поработали с русской классикой, пусть тоже осовремененной, — "Лебединым озером" на музыку Петра Чайковского".