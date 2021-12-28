https://ria.ru/20211228/nato-1765821235.html
В Китае осудили вмешательство Запада в дела других стран
В Китае осудили вмешательство Запада в дела других стран - РИА Новости, 28.12.2021
В Китае осудили вмешательство Запада в дела других стран
Россия и Китай осуждают попытки Запада вмешиваться во внутренние дела других стран, заявил заместитель председателя ВК НПКСК, глава канцелярии Госсовета КНР по... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:46
2021-12-28T13:46
2021-12-28T13:46
китай
гонконг
си цзиньпин
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия и Китай осуждают попытки Запада вмешиваться во внутренние дела других стран, заявил заместитель председателя ВК НПКСК, глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун.“Под руководством президента (РФ Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина сохраняется добрая динамика развития российско-китайских отношений в новую эпоху. За два года лидеры двух стран 9 раз общались путем встреч и телефонных разговоров, сохраняют плотные стратегические контакты”, - напомнил Ся Баолун, который также является председателем китайской части комитета.“Во время последней встречи главы двух стран подчеркнули недопустимость попыток других стран вбить клин между Россией и Китаем”, - напомнил Ся Баолун.Он отметил, что Россия и Китай решительно поддерживают друг друга в ключевых вопросах, касающихся основных озабоченностей страны-партнера, твердо отстаивают свое национальное достоинство, суверенитет, безопасность и интересы развития.“В феврале следующего года президент Путин посетит Китай с визитом и примет участие в церемонии открытия Пекинской зимней Олимпиады. Президент Путин, таким образом, станет первым из лидеров больших государств в мире, кто посетит Китай с момента вспышки пандемии”, - указал Ся Баолун.Он отметил, что это будет первая за два года очная встреча глав двух государств. По его словам, в ходе встречи будет принят “весомый политический документ”.“Народы двух стран укрепляют дружбу в борьбе с пандемией, провинции и города двух стран протянули друг другу руку путем поставок грузов, направления специалистов, транспортировки сжиженного кислорода, разработок производства вакцин”, - добавил Ся Баолун.Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XIII пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Ключевой темой стало 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html
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китай, гонконг, си цзиньпин, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, россия
В Китае осудили вмешательство Запада в дела других стран
Представитель Госсовета Китая Ся Баолун осудил вмешательство Запада в дела других стран
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия
и Китай
осуждают попытки Запада вмешиваться во внутренние дела других стран, заявил заместитель председателя ВК НПКСК, глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга
и Макао Ся Баолун.
"Россия и Китай осуждают попытки Запада вмешиваться во внутренние дела стран, решительно выступают против введения односторонних санкций", - сказал Ся Баолун в ходе XIII заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
“Под руководством президента (РФ Владимира) Путина и председателя (КНР) Си Цзиньпина
сохраняется добрая динамика развития российско-китайских отношений в новую эпоху. За два года лидеры двух стран 9 раз общались путем встреч и телефонных разговоров, сохраняют плотные стратегические контакты”, - напомнил Ся Баолун, который также является председателем китайской части комитета.
“Во время последней встречи главы двух стран подчеркнули недопустимость попыток других стран вбить клин между Россией и Китаем”, - напомнил Ся Баолун.
Он отметил, что Россия и Китай решительно поддерживают друг друга в ключевых вопросах, касающихся основных озабоченностей страны-партнера, твердо отстаивают свое национальное достоинство, суверенитет, безопасность и интересы развития.
“В феврале следующего года президент Путин посетит Китай с визитом и примет участие в церемонии открытия Пекинской зимней Олимпиады. Президент Путин, таким образом, станет первым из лидеров больших государств в мире, кто посетит Китай с момента вспышки пандемии”, - указал Ся Баолун.
Он отметил, что это будет первая за два года очная встреча глав двух государств. По его словам, в ходе встречи будет принят “весомый политический документ”.
“Народы двух стран укрепляют дружбу в борьбе с пандемией, провинции и города двух стран протянули друг другу руку путем поставок грузов, направления специалистов, транспортировки сжиженного кислорода, разработок производства вакцин”, - добавил Ся Баолун.
Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит XIII пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития
. Ключевой темой стало 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.