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СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России
СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России - РИА Новости, 28.12.2021
СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России
НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали "слишком близко от воздушного... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:12
2021-12-28T03:12
в мире
латвия
эстония
нато
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали "слишком близко от воздушного пространства стран-членов", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Отмечается, что большая часть этих заданий по перехвату проходили в регионе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой."Как правило, перехваты проходили без происшествий, самолеты НАТО взлетают, чтобы опознать приближающееся воздушное судно и сопроводить его до того момента, как оно покинет зону. Очень немного перехваченных самолетов вошли в воздушное пространство союзников", - приводит агентство слова из заявления НАТО.Тем не менее число перехватов российских судов уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Тогда альянсу пришлось выполнить 350 полетов из-за самолетов РФ, утверждает агентство.В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html
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в мире, латвия, эстония, нато, воздушно-космические силы россии, россия
03:12 28.12.2021
 
СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России

AP: НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за российских судов

© REUTERS / Pascal RossignolШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Pascal Rossignol
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали "слишком близко от воздушного пространства стран-членов", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"НАТО заявила, что 290 из примерно 370 миссий в 2021 году проводились в ответ на действия российских воздушных судов", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что большая часть этих заданий по перехвату проходили в регионе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой.
"Как правило, перехваты проходили без происшествий, самолеты НАТО взлетают, чтобы опознать приближающееся воздушное судно и сопроводить его до того момента, как оно покинет зону. Очень немного перехваченных самолетов вошли в воздушное пространство союзников", - приводит агентство слова из заявления НАТО.
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Тем не менее число перехватов российских судов уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Тогда альянсу пришлось выполнить 350 полетов из-за самолетов РФ, утверждает агентство.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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В миреЛатвияЭстонияНАТОВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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