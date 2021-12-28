https://ria.ru/20211228/nato-1765751054.html
СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России
СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России - РИА Новости, 28.12.2021
СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России
НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали "слишком близко от воздушного... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:12
2021-12-28T03:12
2021-12-28T03:12
в мире
латвия
эстония
нато
воздушно-космические силы россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765703063_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f8651e2563504e62063e9552f66f7fdb.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали "слишком близко от воздушного пространства стран-членов", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Отмечается, что большая часть этих заданий по перехвату проходили в регионе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой."Как правило, перехваты проходили без происшествий, самолеты НАТО взлетают, чтобы опознать приближающееся воздушное судно и сопроводить его до того момента, как оно покинет зону. Очень немного перехваченных самолетов вошли в воздушное пространство союзников", - приводит агентство слова из заявления НАТО.Тем не менее число перехватов российских судов уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Тогда альянсу пришлось выполнить 350 полетов из-за самолетов РФ, утверждает агентство.В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html
https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html
латвия
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765703063_0:86:2615:2047_1920x0_80_0_0_4a40c5fff4ce63c0771e713462bef536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, эстония, нато, воздушно-космические силы россии, россия
СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России
AP: НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за российских судов