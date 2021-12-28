https://ria.ru/20211228/nato-1765751054.html

СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России

СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России - РИА Новости, 28.12.2021

СМИ: самолеты НАТО чаще всего вылетали из-за воздушных судов России

НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали "слишком близко от воздушного... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:12

2021-12-28T03:12

2021-12-28T03:12

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО заявила, что в 2021 году ее самолеты чаще всего вылетали из-за того, что российские военные воздушные суда пролетали "слишком близко от воздушного пространства стран-членов", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Отмечается, что большая часть этих заданий по перехвату проходили в регионе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой."Как правило, перехваты проходили без происшествий, самолеты НАТО взлетают, чтобы опознать приближающееся воздушное судно и сопроводить его до того момента, как оно покинет зону. Очень немного перехваченных самолетов вошли в воздушное пространство союзников", - приводит агентство слова из заявления НАТО.Тем не менее число перехватов российских судов уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Тогда альянсу пришлось выполнить 350 полетов из-за самолетов РФ, утверждает агентство.В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

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в мире, латвия, эстония, нато, воздушно-космические силы россии, россия